Un varesino alla guida della nazionale italiana maschile sordi alle Deaflympics di Tokyo

Un varesino d’adozione alla guida della Nazionale. Francesco Cattaneo, direttore tecnico dell’Insubria Volley Mornago, è stato scelto come head coach della Nazionale Italiana Maschile Sordi che parteciperà alle Deaflympics di Tokyo 2025, una delle manifestazioni più prestigiose dello sport paralimpico mondiale.

Toscano di origine ma varesino da oltre vent’anni, Cattaneo porta con sé un bagaglio di esperienza che lo ha reso una figura di riferimento nel panorama pallavolistico italiano. Oltre al ruolo in Insubria, il tecnico collabora come consulente con diverse realtà nazionali ed estere, tra cui il Volley Lugano, consolidando una carriera che lo ha portato a lavorare su più fronti del movimento pallavolistico.

L’annuncio è stato dato dagli account social dell’Insubria Volley, e la convocazione rappresenta “un orgoglio per Varese e per tutto il movimento sportivo del territorio” come spiega il post su Instagram.