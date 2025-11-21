Una conferma internazionale per Renzo Oldani: il patron della “Binda” rieletto nel direttivo AIOCC
L'imprenditore varesino mantiene il suo ruolo nella associazione mondiale degli organizzatori di corse ciclistiche. Un incarico che dura senza interruzioni dal 2005 e che arriva a pochi giorni dal mondiale master di ciclocross
La Tre Valli Varesine mantiene il suo “seggio” nel governo mondiale delle gare ciclistiche, o meglio di chi organizza gli appuntamenti del pedale. A Copenhagen, nel corso della assemblea della AIOCC, Renzo Oldani è stato ampiamente confermato come membro del consiglio direttivo, un ruolo che manterrà per altri quattro anni.
Un bel successo personale per il presidente della “SC Alfredo Binda” ma di riflesso anche per la società e per tutto il mondo ciclistico varesino: Oldani allunga ancora questa sua esperienza («faccio in tempo ad arrivare alla pensione» scherza a caldo) che è iniziata nel 2005 e che proseguirà almeno fino al 2029. E l’urna di Copenhagen ha riservato una ulteriore bella sorpresa perché l’imprenditore varesino ha ottenuto oltre 200 preferenze.
L’elezione arriva tra l’altro a pochi giorni da un altro grande evento organizzato dalla “Binda”, il Mondiale Master (quindi amatoriale) di ciclocross che andrò in scena tra sabato 29 e domenica 30 novembre nello scenario dell’ippodromo delle Bettole di Varese. Al via ci saranno oltre 600 corridori provenienti da tutta Europa e, in alcuni casi, anche dagli altri continenti: l’evento è stato assegnato alla società di Oldani per due anni (2025 e 2026) a conferma della fiducia che anche in sede di UCI gode la “Binda”.
L’AIOCC (Association Internationale des Organisateurs de Courses Cyclistes) è l’associazione che riunisce gli organizzatori delle principali corse ciclistiche del mondo. Fondata nel 1956, nasce con l’obiettivo di coordinare, tutelare e rappresentare gli interessi degli organizzatori nei confronti della Federazione Internazionale (UCI) e degli altri attori del ciclismo professionistico. Nel corso dei decenni l’AIOCC ha contribuito a uniformare regolamenti, sicurezza, logistica e calendari, favorendo la cooperazione tra chi gestisce eventi come Tour de France, Giro d’Italia, Vuelta a España e molte altre gare del WorldTour. Oggi continua a fungere da piattaforma di dialogo e da organismo consultivo, aiutando a orientare l’evoluzione e la sostenibilità del ciclismo su strada.
