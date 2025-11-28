Varese News

Una domenica a Gallarate tra Kandisky e Casapound, tanta droga, il nostro che fare

Kandinsky museo Maga Gallarate

I giornalisti Andrea Camurani e Roberto Morandi presentano diversi casi di cronaca nera recente, tra cui un tentato omicidio a Luino, due arresti per rapina a Gallarate e un sequestro di ketamina a Sesto Calende.

Si affrontano anche questioni di rilievo civico, discutendo i ritardi infrastrutturali dovuti a problemi finanziari sulla Superstrada 341 e le preoccupazioni per una controversa manifestazione di estrema destra a Gallarate.

Le notizie culturali e sportive vertono sull’inaugurazione della mostra di Kandinsky e sugli aggiornamenti relativi alla Pallacanestro Varese. Infine, vengono pubblicizzati gli eventi imminenti del weekend

Pubblicato il 28 Novembre 2025
