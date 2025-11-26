Una domenica di concerto natalizio e visita guidata all’Eremo di Santa Caterina a Leggiuno

Domenica 30 novembre un doppio appuntamento all’Eremo di Santa Caterina del Sasso, a Leggiuno, un monumento storico di proprietà della Provincia di Varese arroccato sulla roccia della sponda lombarda del lago Maggiore. Un luogo suggestivo, perfetto per le giornate autunnali, che ospiterà alle ore 16 il concerto “Armonie d’Avvento, aspettando la luce”, proposto dal Coro Nives di Besozzo. Si tratta di un’occasione semplice, ma suggestiva per aiutarci ad entrare nello spirito del Natale in un luogo che, per sua natura, invita alla quiete e alla riflessione.

L’evento, proposto da Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione dei beni culturali, sarà preceduto da una visita guidata alle ore 15.00: un momento per conoscere la storia, gli ambienti e le tradizioni di questo luogo secolare, così importante per il territorio e per la fede. Leggenda narra che l’Eremo sia stato fondato da Alberto Besozzi, un ricco mercante locale che, scampato a un nubifragio durante la traversata del lago, decise di ritirarsi su quel tratto di costa e condurvi vita da eremita. Dal suo esempio nacque la comunità monastica che ha dato vita a uno dei luoghi simbolo del Lago Maggiore. La visita si concluderà in Chiesa, luogo dove si terrà il concerto: partecipando ad entrambi gli appuntamenti sarà possibile passare un pomeriggio all’insegna dello spirito dell’Avvento, dove calma, riflessione e attesa diventano protagoniste.

Il programma del concerto comprende brani tradizionali e melodie che richiamano la serenità dell’Avvento, interpretati dal Coro Nives diretto dal maestro Massimo Mitrio, in un momento di condivisione semplice, che vuole offrire a tutte le persone – famiglie, amici, visitatori – un’occasione per fermarsi e lasciarsi avvolgere dall’atmosfera natalizia.

Il concerto ha un costo di €3 cad. acquistabile in loco, presso la biglietteria dell’Eremo, il giorno stesso del concerto a partire dalle ore 15.30. Il biglietto di ingresso e di visita guidata ha un costo di €10 cad. ed è necessario acquistarlo online al seguente link.