Una serata irresistibilmente ironica con Auroro Borealo e “Il libro brutto dei libri brutti”

Con l’istrionico performer ci sarà Franco Zanetti, direttore di Rockol. Una serata coinvolgente che promette di divertire i presenti alla scoperta dei libri brutti scovati tra mercatini e librerie

Una serata capace di sorprendere, far riflettere e soprattutto far ridere: è questo lo spirito dell’incontro dedicato a Il libro brutto dei libri brutti (Blackie Edizioni), il primo volume firmato da Auroro Borealo – al secolo Francesco Roggero – cantautore, performer, podcaster e, soprattutto il più grande collezionista italiano di libri brutti.

Il progetto Libri Brutti, nato da un suo profilo Instagram è diventato rapidamente un cult dove raccoglie e commenta alcune tra le pubblicazioni più improbabili, assurde e involontariamente geniali della letteratura italiana. Un archivio grottesco che, proprio attraverso le sue storture, restituisce un ritratto lucidissimo della nostra società contemporanea: sincera, tragicomica, spietata e spesso più comica che drammatica. Come ricorda Elio nella prefazione del volume, “i Libri Brutti ci dicono chi siamo, ci raccontano la nostra società in maniera spietata, a volte ridicola, a volte serissima, a volte esilarante, molto più dei libri belli.”

Un atlante del surreale, popolato da copertine improbabili, titoli fuori misura e autori ai limiti dell’incredibile, che diventa specchio—deformante ma verissimo—delle nostre ossessioni, goffaggini e tentativi fallimentari (ma tenerissimi) di dire qualcosa al mondo.

A dialogare con Auroro Borealo sarà Franco Zanetti, direttore di Rockol, per una conversazione che promette ritmo, ironia e sguardi originali sul fenomeno editoriale e culturale dei libri brutti.

L’appuntamento arriva in provincia di Varese dopo aver attraversato l’Italia con un tour partecipatissimo: una serata ironica, accompagnata da slide, in cui il pubblico viene guidato in un viaggio attraverso il peggio – e quindi il meglio – della creatività libraria nazionale.

Appuntamento a Materia il 9 dicembre, alle 21. Ingresso libero e gratuito, su prenotazione. Materia è in Via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro a Castronno.