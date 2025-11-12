Varese News

“Un’altra scuola è possibile”: sciopero studentesco a Busto Arsizio il 14 novembre

Cortei e presidi in tutta Italia per chiedere una scuola più inclusiva e partecipativa, anche a Busto Arsizio è previsto un raduno studentesco promosso da UdS

Presidio a Busto Arsizio dell'Unione degli Studenti

L’Unione degli Studenti scende in piazza anche a Busto Arsizio. Venerdì 14 novembre è previsto uno sciopero studentesco nazionale con un presidio a partire dalle ore 8:00 in via Luciano Manara 7. L’iniziativa si inserisce in un’ampia mobilitazione contro le politiche scolastiche del governo.

L’appuntamento in via Manara 7

Lo slogan scelto per lo sciopero è chiaro: “Un’altra scuola, un altro mondo è possibile”, un messaggio che si oppone in maniera netta al modello educativo promosso dall’attuale esecutivo.

La voce dei promotori

«È sempre più importante, viste soprattutto le continue riforme sempre più repressive proposte da questo governo, non smettere di ricordare che un modello di scuola alternativo a quello attuale, e un sistema diverso da quello che viviamo quotidianamente sono possibili – afferma Tommaso Martelli, coordinatore nazionale dell’UdS – Il 14 in piazza lo ricorderemo alla Presidente Meloni, al Ministro Valditara, e a tutte le istituzioni del nostro Paese».

Una protesta per farsi vedere e sentire

A ribadire l’intenzione di rendere visibile il dissenso è anche Lorenzo Pedace, referente dell’Unione degli Studenti di Busto Arsizio: «Le istituzioni non potranno far finta di non vederci, quando venerdì, ci riuniremo nelle strade della nostra città. Con questo sciopero puntiamo ad abbattere la narrazione che questo governo e quelli precedenti hanno cercato di portare avanti, cioè di un’inutilità della manifestazione e di una necessità di abbandonare ogni speranza di cambiamento».

Pubblicato il 12 Novembre 2025
