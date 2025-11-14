Unsaid, alla Galleria Boragno di Busto Arsizio la mostra personale di Alice Zanchi

Il 21 novembre alle ore 17.30 sarà inaugurata alla Galleria Boragno la mostra personale di Alice Zanchi , con presentazione del curatore Damiano Grassi.

UNSAID è il non detto.

Ciò che abbiamo taciuto, che non abbiamo saputo verbalizzare, il groviglio dei sottintesi e delle emozioni segrete, il malessere per le feroci pressioni sociali.

E rimasto lì, dentro di noi, sotterraneo e malinconico.

Per raccontare questo non detto, Alice Zanchi propone dunque una mostra di collages, tecnica amatissima da surrealisti e dadaisti proprio per la capacità di comunicare l’incoerente, assurdo e inesprimibile intreccio della mente umana.

In questo nodo inestricabile non entra in gioco solo la carta o la fotografia, ma anche fiori e fili di tessuto – che materializzano ai nostri occhi la sutura, l’intreccio, non solo delle nostre relazioni, ma anche del gesto stesso di cucire ed incollare assieme frammenti visivi.

L’insieme è sempre più della somma delle sue parti, e così nei collage di Alice Zanchi è possibile ritrovare parti anche di noi, dei nostri stessi silenzi e “non detti”

Alice Zanchi (Milano, 1987) ha lavorato come copywriter e creativa pubblicitaria, ad oggi si occupa di marketing management per grandi brand internazionali. Il suo approccio artistico è di stampo marcatamente pubblicitario per esprimere appieno l’alienazione e il malessere sociale contemporaneo. Il collage è il medium artistico privilegiato dall’artista, che si è però dedicata anche alla fotografia e all’arte digitale. Dal 2008, Zanchi ha partecipato a moltissime collettive e personali, sia in Italia che all’estero, tra cui Sguardi (2009, Torino), Sin Cara (2009, Madrid), Behind the Myths (2010, Sheffield) e Fil

Rouge (2010, Milano).

La mostra proseguirà fino al 30 novembre: venerdì, sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 340-4233019 – 3289521805.