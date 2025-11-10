Valigeria Bertoni di Varese cerca un apprendista pellettiere

La Valigeria Bertoni, nota azienda di produzione di articoli di pelletteria di lusso, cerca un ragazzo volenteroso di apprendere il mestiere del pellettiere.

L’azienda offre un contratto a tempo indeterminato a seguito di un periodo di prova, con una retribuzione commisurata all’eventuale esperienza e alle competenze nel settore. L’obiettivo è l’inserimento permantente nell’organico aziendale, valorizzando la risorsa e facendola crescere al suo interno.

Non vengono richieste particolari competenze; si predilige una predisposizione nei confronti del lavoro manuale/fai da te.

I candidati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo info@bertonivaligeria.it