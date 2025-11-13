Varese al Forum dei Valori Sociali in Corea del Sud: la consigliera Yildiz rappresenta la città

La città di Varese è stata l’unica rappresentante italiana al 21° Forum dei Valori Sociali, che si è tenuto nei giorni scorsi ad Andong, in Corea del Sud. A rappresentarla è stata la consigliera comunale Helin Yildiz, invitata a intervenire in una delle principali piattaforme internazionali dedicate alla sostenibilità, alla cultura e allo sviluppo umano.

In un contesto composto in prevalenza da città asiatiche e australiane, la presenza europea è stata limitata a poche delegazioni provenienti da Italia, Francia e Romania. Varese ha portato la propria esperienza di città che costruisce comunità attraverso lo sport, presentando il modello varesino come esempio di sviluppo civico, inclusivo e sostenibile.

Nel suo intervento, la consigliera Yildiz ha illustrato il contributo del territorio in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, che vedranno Varese hub ufficiale di allenamento per varie discipline di sport sul ghiaccio e sede di accoglienza per diverse delegazioni estere.



“Lo sport per noi è molto più che competizione: è educazione, benessere, inclusione sociale – ha dichiarato Yildiz –. Varese affronta la sfida olimpica non solo con infrastrutture moderne e sostenibili, come il nuovo Palaghiaccio, ma con una visione che mette al centro le persone e il loro diritto a partecipare. È questo, per noi, lo spirito olimpico più autentico.”

La consigliera ha presentato la strategia varesina fondata su tre principi chiave: accessibilità per tutti, valore educativo e apertura internazionale. Un modello che ha suscitato interesse tra i partecipanti al Forum, riconoscendo in Varese una città capace di unire innovazione, sport e coesione sociale.

Nel corso della missione, Yildiz ha anche fatto visita al Comune di Seoul, dove ha incontrato i funzionari dell’Ufficio relazioni internazionali e la dirigente del Dipartimento Diplomazia Urbana, Misun Kim. L’incontro ha rappresentato un’occasione di scambio culturale e amministrativo, approfondendo il dialogo con una delle capitali più dinamiche dell’Asia sulle politiche urbane e i progetti di cooperazione internazionale.