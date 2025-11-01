Varese e il suo lago, una giornata di “Clean Up Project” dedicata ai fondali

Sabato 8 novembre 2025, dalle 9 alle 14.30, la Schiranna sarà teatro del “Clean Up Project”, una giornata dedicata alla pulizia delle rive e dei fondali del lago di Varese. L’iniziativa, promossa dalla Rete Lago di Varese e Comabbio, coinvolge scuole, associazioni ambientaliste, gruppi sportivi e cittadini uniti da un obiettivo comune: restituire bellezza e dignità a uno dei luoghi simbolo del territorio.

All’appello hanno risposto in tanti: gli studenti del liceo ISIS Newton, i canottieri della Varese Rowing Academy, i subacquei di Fias Sub, La Pinta, la Lipu, la Protezione civile di Gavirate e le realtà locali come Varese Nascosta. L’intervento riguarderà diversi punti della Schiranna, inclusi i canneti, il Pizzo Lungo e la Valle del Pieno.

L’evento è patrocinato dalla Provincia e dal Comune di Varese, con il supporto logistico e tecnico di ALFA e di numerosi sponsor del territorio. Il messaggio è chiaro: la tutela dell’ambiente è una responsabilità condivisa e inizia dai piccoli gesti, come raccogliere un rifiuto o sensibilizzare le nuove generazioni.

La giornata sarà anche un’occasione per fare rete tra enti, scuole e volontari, rafforzando il legame con il territorio e la consapevolezza del valore del lago. Perché, come ricorda il motto dell’iniziativa, “Puliamo le rive e i fondali del nostro lago, la meraviglia del nostro territorio”.

Per partecipare o ricevere informazioni, è possibile seguire le pagine social della Rete Lago di Varese e Comabbio.