Varese e il suo lago, una giornata di “Clean Up Project” dedicata ai fondali
L’evento è patrocinato dalla Provincia e dal Comune di Varese, con il supporto logistico e tecnico di ALFA e di numerosi sponsor del territorio
Sabato 8 novembre 2025, dalle 9 alle 14.30, la Schiranna sarà teatro del “Clean Up Project”, una giornata dedicata alla pulizia delle rive e dei fondali del lago di Varese. L’iniziativa, promossa dalla Rete Lago di Varese e Comabbio, coinvolge scuole, associazioni ambientaliste, gruppi sportivi e cittadini uniti da un obiettivo comune: restituire bellezza e dignità a uno dei luoghi simbolo del territorio.
All’appello hanno risposto in tanti: gli studenti del liceo ISIS Newton, i canottieri della Varese Rowing Academy, i subacquei di Fias Sub, La Pinta, la Lipu, la Protezione civile di Gavirate e le realtà locali come Varese Nascosta. L’intervento riguarderà diversi punti della Schiranna, inclusi i canneti, il Pizzo Lungo e la Valle del Pieno.
L’evento è patrocinato dalla Provincia e dal Comune di Varese, con il supporto logistico e tecnico di ALFA e di numerosi sponsor del territorio. Il messaggio è chiaro: la tutela dell’ambiente è una responsabilità condivisa e inizia dai piccoli gesti, come raccogliere un rifiuto o sensibilizzare le nuove generazioni.
La giornata sarà anche un’occasione per fare rete tra enti, scuole e volontari, rafforzando il legame con il territorio e la consapevolezza del valore del lago. Perché, come ricorda il motto dell’iniziativa, “Puliamo le rive e i fondali del nostro lago, la meraviglia del nostro territorio”.
Per partecipare o ricevere informazioni, è possibile seguire le pagine social della Rete Lago di Varese e Comabbio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
axelzzz85 su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
elenera su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Felice su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Tiberio67 su L'hockey in Kenya e la roulette delle carte di credito. Tornano le storie di "Alla Balaustra" in podcast
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.