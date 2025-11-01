Varese News

Varese Laghi

Varese e il suo lago, una giornata di “Clean Up Project” dedicata ai fondali

L’evento è patrocinato dalla Provincia e dal Comune di Varese, con il supporto logistico e tecnico di ALFA e di numerosi sponsor del territorio

Archeologi subacquei nel lago di Varese (inserita in galleria)

Sabato 8 novembre 2025, dalle 9 alle 14.30, la Schiranna sarà teatro del “Clean Up Project”, una giornata dedicata alla pulizia delle rive e dei fondali del lago di Varese. L’iniziativa, promossa dalla Rete Lago di Varese e Comabbio, coinvolge scuole, associazioni ambientaliste, gruppi sportivi e cittadini uniti da un obiettivo comune: restituire bellezza e dignità a uno dei luoghi simbolo del territorio.

All’appello hanno risposto in tanti: gli studenti del liceo ISIS Newton, i canottieri della Varese Rowing Academy, i subacquei di Fias Sub, La Pinta, la Lipu, la Protezione civile di Gavirate e le realtà locali come Varese Nascosta. L’intervento riguarderà diversi punti della Schiranna, inclusi i canneti, il Pizzo Lungo e la Valle del Pieno.

L’evento è patrocinato dalla Provincia e dal Comune di Varese, con il supporto logistico e tecnico di ALFA e di numerosi sponsor del territorio. Il messaggio è chiaro: la tutela dell’ambiente è una responsabilità condivisa e inizia dai piccoli gesti, come raccogliere un rifiuto o sensibilizzare le nuove generazioni.

La giornata sarà anche un’occasione per fare rete tra enti, scuole e volontari, rafforzando il legame con il territorio e la consapevolezza del valore del lago. Perché, come ricorda il motto dell’iniziativa, “Puliamo le rive e i fondali del nostro lago, la meraviglia del nostro territorio”.
Per partecipare o ricevere informazioni, è possibile seguire le pagine social della Rete Lago di Varese e Comabbio.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 01 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.