Varese in Maglia inaugura alle Corti la panchina rossa all’uncinetto contro la violenza sulle donne

Venerdì 28 novembre alle 11.30 al Centro Commerciale Le Corti (piano meno 2, verso i parcheggi) verrà inaugurata una panchina rossa realizzata all’uncinetto, un’installazione simbolica in ricordo delle donne vittime di violenza.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Varese in Maglia e rappresenta un nuovo capitolo dell’impegno costante dell’associazione a favore delle donne.

Dopo il progetto delle 1600 coperte VIVA Vittoria Varese, che ha permesso di sostenere i quattro Centri antiviolenza della Rete Interistituzionale del Comune di Varese, e dopo la creazione di un angolo della gentilezza dedicato alle mamme che allattano, l’associazione ha voluto realizzare questo nuovo simbolo di sensibilizzazione.

La panchina è composta da 80 piastrelle granny lavorate all’uncinetto, create anche durante gli incontri del gruppo di pazienti del Servizio di Psichiatria della ASST Sette Laghi, che da sette anni si ritrova ogni mercoledì mattina proprio al Centro Commerciale Le Corti.

Al progetto ha collaborato anche una ragazza dell’Associazione Colce, sottratta alla tratta. La panchina sarà collocata in un punto di forte passaggio e fungerà come una sorta di manifesto per chi cerca aiuto, con una targa che indicherà il numero di emergenza 1522.

Il Comune di Varese ha concesso il patrocinio e l’iniziativa è stata inserita nel Progetto TRAMA, la rete contro la violenza sulle donne e di genere. Un sostegno importante è arrivato anche dal Consorzio Le Corti, che ha accolto la proposta, e dalla merceria Brumana, ringraziati dall’associazione per la sensibilità dimostrata.

Al taglio del nastro sarà presente l’Assessore ai Servizi educativi e di Parità di genere Rossella Dimaggio, insieme a numerose associazioni amiche che riceveranno un riconoscimento.