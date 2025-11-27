Varese si veste di Natale: nuove fioriere e atmosfera magica nel cuore della città 

Il centro storico della Città giardino si risveglia con un volto ancora più accogliente e natalizio. Sessanta nuove fioriere, posate questa mattina dopo una mattinata di lavoro tra mezzi, operai e commercianti affacciati curiosi, hanno trovato posto lungo le vie principali del cuore cittadino. Un intervento atteso, che si aggiunge alle luminare già accese nei giorni scorsi e agli allestimenti dei negozi, trasformando Varese in un piccolo salotto illuminato a festa.

L’iniziativa rientra nel patto per i beni comuni messo in campo dall’amministrazione comunale insieme agli esercenti del centro. Un progetto condiviso che punta a valorizzare gli spazi pubblici, renderli più curati e piacevoli, e offrire a cittadini e visitatori un’esperienza sempre più gradevole, soprattutto nel periodo più suggestivo dell’anno.

«Questa mattina abbiamo posato le nuove fioriere – ha spiegato la vicesindaca Ivana Perusin – e abbiamo raccolto subito il consenso dei commercianti, soddisfatti per questo intervento. Insieme agli allestimenti natalizi, questo nuovo arredo rende ancora più bello il centro storico».

Passeggiando tra le vie, il risultato è già visibile: tra luci calde, vetrine addobbate e il profumo delle piante appena sistemate, si respira un’atmosfera che richiama quella dei piccoli borghi nordici in festa. Un biglietto da visita ideale per un periodo ricco di eventi, mercatini e shopping natalizio, con l’auspicio che il centro diventi sempre più un luogo vivo, curato e partecipato.