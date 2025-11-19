Varese, torna il Mercatino di Natale: informazioni utili su eventi, pista di pattinaggio e orari

Oltre trenta casette di legno addobbate e illuminate per le feste che popoleranno Piazza Monte Grappa fino al 6 gennaio. Musica ed eventi per grandi e piccini

Il cuore di Varese si prepara a vivere la magia delle feste con il ritorno del Mercatino di Natale di Varese 2025, in programma dal 21 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 in Piazza Monte Grappa. Oltre 30 casette di legno addobbate e illuminate trasformeranno la piazza in un vero villaggio natalizio, ricco di idee regalo, artigianato, prodotti tipici e specialità gastronomiche da tutta Italia.

Accanto al mercatino, torna anche una delle attrazioni più amate: la Pista di Pattinaggio ai Giardini Estensi, aperta dal 21 novembre 2025 al 18 gennaio 2026.

L’apertura ufficiale è prevista per venerdì 21 novembre alle 18.30, con l’accensione del grande albero di Natale in Piazza Monte Grappa. La serata sarà accompagnata da un’esibizione musicale di Laura Aldizio e dal Coro dei bambini della scuola Piccola England, per un momento suggestivo che darà il via alle festività in città.

Tra profumo di cannella, vin brulé e luci scintillanti, i visitatori potranno scoprire specialità tirolesi (bretzel, canederli, rösti e molto altro), dolci siciliani, formaggi piemontesi, taralli pugliesi, salumi toscani, prodotti varesini e artigianato locale, addobbi, candele, bijoux, maglioni, articoli per la casa

Al centro della piazza tornerà anche una grande installazione luminosa, tra le più fotografate negli ultimi anni.

Ogni weekend la piazza si animerà con spettacoli, intrattenimento, laboratori creativi e attività pensate per famiglie e bambini nella Casetta di Babbo Natale, allestita per l’occasione e animata da Village Party, Varesinando e Radio Village Network, con il supporto di Confesercenti Varese.

Laboratori per bambini

Sabato 22 novembre, ore 15.30 – Glitter Tattoo e Balloon Art

– Glitter Tattoo e Balloon Art Domenica 30 novembre, ore 15.30 – Laboratorio delle Letterine di Babbo Natale

– Laboratorio delle Letterine di Babbo Natale Lunedì 8 dicembre, ore 15.30 – Spettacolo di magia “Un Magico Natale”

– Spettacolo di magia “Un Magico Natale” Domenica 14 dicembre, ore 15.30 – Laboratorio “La Sfera di Babbo Natale”

– Laboratorio “La Sfera di Babbo Natale” Domenica 21 dicembre, ore 15.30 – Foto con Babbo Natale

– Foto con Babbo Natale Sabato 27 dicembre, ore 15.30 – Christmas Face Painter

– Christmas Face Painter Martedì 6 gennaio, ore 15.30 – La Befana Solidale

Il calendario completo è disponibile su www.mercatinodinatalevarese.it

La pista di pattinaggio ai Giardini Estensi

La tradizione continua anche ai Giardini Estensi, dove sarà allestita la pista di pattinaggio su ghiaccio: un’area di circa 300 mq, accompagnata da musica e da un suggestivo Ice Bar. Un’atmosfera perfetta per vivere la magia del Natale nel parco più amato della città.

La pista sarà aperta dalle 14.30 alle 19 nei giorni feriali e dalle 10 alle 23 nei giorni festivi.

IL MERCATINO DI NATALE IN BREVE

Piazza Monte Grappa, dal 29 novembre 2025 al 6 gennaio 2026

Orari

Venerdì 21 novembre dalle 15 alle 20

Da lunedì a domenica, dalle 10 alle 20

Mercoledì 24 dicembre dalle 10 alle 14

25 dicembre e 1 gennaio, chiuso

Sito internet | Facebook