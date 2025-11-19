Varese - Evento sponsorizzato
Varese, torna il Mercatino di Natale: informazioni utili su eventi, pista di pattinaggio e orari
Oltre trenta casette di legno addobbate e illuminate per le feste che popoleranno Piazza Monte Grappa fino al 6 gennaio. Musica ed eventi per grandi e piccini
Il cuore di Varese si prepara a vivere la magia delle feste con il ritorno del Mercatino di Natale di Varese 2025, in programma dal 21 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 in Piazza Monte Grappa. Oltre 30 casette di legno addobbate e illuminate trasformeranno la piazza in un vero villaggio natalizio, ricco di idee regalo, artigianato, prodotti tipici e specialità gastronomiche da tutta Italia.
Accanto al mercatino, torna anche una delle attrazioni più amate: la Pista di Pattinaggio ai Giardini Estensi, aperta dal 21 novembre 2025 al 18 gennaio 2026.
L’apertura ufficiale è prevista per venerdì 21 novembre alle 18.30, con l’accensione del grande albero di Natale in Piazza Monte Grappa. La serata sarà accompagnata da un’esibizione musicale di Laura Aldizio e dal Coro dei bambini della scuola Piccola England, per un momento suggestivo che darà il via alle festività in città.
Tra profumo di cannella, vin brulé e luci scintillanti, i visitatori potranno scoprire specialità tirolesi (bretzel, canederli, rösti e molto altro), dolci siciliani, formaggi piemontesi, taralli pugliesi, salumi toscani, prodotti varesini e artigianato locale, addobbi, candele, bijoux, maglioni, articoli per la casa
Al centro della piazza tornerà anche una grande installazione luminosa, tra le più fotografate negli ultimi anni.
Clicca e scarica il programma
Ogni weekend la piazza si animerà con spettacoli, intrattenimento, laboratori creativi e attività pensate per famiglie e bambini nella Casetta di Babbo Natale, allestita per l’occasione e animata da Village Party, Varesinando e Radio Village Network, con il supporto di Confesercenti Varese.
Laboratori per bambini
- Sabato 22 novembre, ore 15.30 – Glitter Tattoo e Balloon Art
- Domenica 30 novembre, ore 15.30 – Laboratorio delle Letterine di Babbo Natale
- Lunedì 8 dicembre, ore 15.30 – Spettacolo di magia “Un Magico Natale”
- Domenica 14 dicembre, ore 15.30 – Laboratorio “La Sfera di Babbo Natale”
- Domenica 21 dicembre, ore 15.30 – Foto con Babbo Natale
- Sabato 27 dicembre, ore 15.30 – Christmas Face Painter
- Martedì 6 gennaio, ore 15.30 – La Befana Solidale
Il calendario completo è disponibile su www.mercatinodinatalevarese.it
La pista di pattinaggio ai Giardini Estensi
La tradizione continua anche ai Giardini Estensi, dove sarà allestita la pista di pattinaggio su ghiaccio: un’area di circa 300 mq, accompagnata da musica e da un suggestivo Ice Bar. Un’atmosfera perfetta per vivere la magia del Natale nel parco più amato della città.
La pista sarà aperta dalle 14.30 alle 19 nei giorni feriali e dalle 10 alle 23 nei giorni festivi.
IL MERCATINO DI NATALE IN BREVE
Piazza Monte Grappa, dal 29 novembre 2025 al 6 gennaio 2026
Orari
- Venerdì 21 novembre dalle 15 alle 20
- Da lunedì a domenica, dalle 10 alle 20
- Mercoledì 24 dicembre dalle 10 alle 14
- 25 dicembre e 1 gennaio, chiuso