Varese torna in piazza per la Palestina: corteo in centro contro la guerra e il genocidio a Gaza

Il Collettivo Da Varese a Gaza chiama cittadine e cittadini in piazza sabato 8 novembre per una grande manifestazione pubblica a sostegno del popolo palestinese. Il ritrovo è previsto alle 15 in piazza Montegrappa, da dove partirà un corteo che attraverserà il centro città per chiedere giustizia, pace e autodeterminazione per la Palestina.

L’iniziativa vuole denunciare la situazione nei territori palestinesi, in particolare nella Striscia di Gaza., dove il cessate il fuoco proclamato a livello diplomatico non ha fermato i bombardamenti né l’ostruzione degli aiuti umanitari.

«Ci stanno raccontando che a Gaza c’è la pace, ma è una menzogna – dicono gli organizzatori – Il genocidio continua con la complicità attiva dei nostri governi, che proseguono a fare affari con lo Stato genocida di Israele. Questo è inaccettabile: il diritto internazionale e i valori della nostra Costituzione ci impongono di fermare il genocidio».

La manifestazione si inserisce in un contesto internazionale segnato da numeri allarmanti. Secondo l’Ocha, l’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari, dal 7 ottobre 2023 a oggi sono 68.643 i palestinesi uccisi a Gaza, con 170.655 feriti. Solo tra il 28 e il 29 ottobre scorsi, i raid aerei israeliani – in violazione al cessate il fuoco – hanno causato 104 morti, tra cui 46 bambini e 20 donne.

Il corteo è aperto a tutte e tutti. L’obiettivo del Collettivo Da Varese a Gaza è sensibilizzare la cittadinanza, denunciare le responsabilità del governo italiano e chiedere uno stop agli accordi commerciali con Israele.

Il collettivo è composto da realtà e persone attive sul territorio varesino, impegnate a promuovere diritti umani e cultura della pace attraverso incontri pubblici, attività nelle scuole, mostre e iniziative di solidarietà concreta.

Per aggiornamenti e dettagli sulla manifestazione, è possibile seguire le pagine social del collettivo su Instagram e Facebook.