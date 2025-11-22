Varesina in cerca del rilancio, Castellanzese all’esame Casatese Merate

Domenica 23 novembre alle 14.30 Varesina e Castellanzese scenderanno in campo per le gare valide per la tredicesima giornata di campionato del Girone B di Serie D. Le Fenici ospiteranno all’Elmec Solar stadium la Virtus Ciserano Bergamo, mentre i neroverdi se la vedranno al “Provasi” contro la quarta forza del campionato Casatese Merate.

Varesina – Virtus Ciserano Bergamo

La Varesina si riaffaccia in campionato dopo la sconfitta in Coppa Italia di Serie D contro il Club Milano, che ha di fatto estromesso le fenici dalla competizione. Archiviata la coppa, alla squadra di mister Spilli non resta che gettarsi a capo fitto sul campionato, dove è necessario invertire la rotta, dopo un avvio decisamente al di sotto delle aspettative con una sola vittoria in 12 partite, 7 pareggi e 4 sconfitte. Questo rendimento ha fruttato solamente 10 punti, relegando i rossoblù al penultimo posto in classifica insieme al Pavia. Domenica all’Elmec Solar Stadium arriva la Virtus Ciserano Bergamo di mister Nicola Valenti che in queste prime uscite stagionali ha raccolto 14 punti, frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, attestandosi al dodicesimo posto a +1 sulla zona playout. I bergamaschi possono contare su uno dei migliori marcatori del Girone B: Daniele Viscardi, che in 12 apparizioni ha già segnato 6 gol, l’ultimo dei quali realizzato su rigore nell’ultimo turno contro la Nuova Sondrio, risultando decisivo per la vittoria finale della sua squadra. L’esterno offensivo classe 2004 in classifica cannonieri è secondo solo a Mario Chessa della Castellanzese. Tra le due squadre ci sono 7 precedenti con bilancio a favore della Varesina che si è imposta in 4 occasioni, mentre la Virtus Ciserano Bergamo in 2, a cui si aggiunge un pareggio. Le due squadre si sono già affrontate di recente nella sfida dei sedicesimi di Coppa, disputata a Venegono Superiore, vinta dalla squadra di casa per 4-1.

Castellanzese – Casatese Merate

La Castellanzese arriva alla gara contro la Casatese Merate in un ottimo momento di forma, con quattro risultati utili consecutivi: due vittorie e due pareggi. Uno degli aspetti più positivi riguarda la solidità difensiva: la formazione neroverde non subisce gol da due partite, entrambe concluse sullo 0-0 contro Pavia e Scanzorosciate. La squadra allenata da mister Ivan Del Prato occupa il secondo posto nella classifica delle difese meno battute del girone, con appena dieci reti incassate, dietro solo al Caldiero Terme, fermo a nove. Per quanto riguarda la classifica dei gol realizzati, la squadra di Castellanza occupa la terza posizione con 18 marcature, a pari merito con Folgore Caratese e Real Calepina, un solo gol in meno rispetto alla Casatese Merate, quarta forza del Girone B. La formazione rossoblù arriva da una vittoria casalinga contro il Villa Valle, che ha portato mister Commisso e i suoi ragazzi a 21 punti in classifica. Il percorso finora è composto da cinque vittorie e sei pareggi. La squadra ospite non perde da dieci partite: l’ultima sconfitta risale infatti alla seconda giornata contro il ChievoVerona. L’attacco della formazione lecchese ruota intorno a Gningue, capocannoniere della squadra con 5 marcature in 10 presenze. Lo storico tra le due squadre in Serie D racconta di sette precedenti: due vittorie neroverdi, tre rossoblù e un pareggio a reti inviolate. L’ultimo confronto risale al 2 febbraio 2025, quando la Casatese si impose 1-0 in territorio lecchese. Nella gara di andata ad avere la meglio fu la Castellanzese sempre per 1-0.

13° GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Brusaporto – Caldiero, CASTELLANZESE – CASATESE MERATE, Folgore Caratese – Scanzorosciate, Sondrio – Breno, Pavia – Leon, Real Calepina – Oltrepò, VARESINA – VIRTUS CGB, Villa Valle – Club Milano, Vogherese – Chievo.

CLASSIFICA

ChievoVerona, Brusaporto 26; Folgore Caratese 24; Casatese Merate 21; CASTELLANZESE, Milan Futuro*, Villa Valle 17; Caldiero 16; Leon, Oltrepò (-1) 15; Breno, Virtus CBG 14; Real Calepina* 13; Scanzorosciate 12; Vogherese 11; VARESINA, Pavia 10; Sondrio 4.

*= una partita in meno