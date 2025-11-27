“Vasche e martello”: a Busto la storia dei minatori illegali di Bosnia Erzegovina

Un improbabile “carrello” che risale lentamente dalle viscere di una collina metallifera diventa l’immagine potente con cui Gianluca Candiani docente e ricercatore, introduce il suo lavoro etnografico. Il libro “Vasche e martello” racconta la realtà dei minatori illegali di Zenica, città simbolo della Jugoslavia socialista, oggi segnata dal collasso industriale e dalle conseguenze del neoliberismo: viene presentato sabato 29 novembre a Busto Arsizio in una delle serate socioculturali di Movimento Per Busto

Frutto di oltre un anno di ricerca sul campo, “Vasche e martello” offre un punto di vista oggettivo e razionale sulle dinamiche lavorative, economiche e sociali della Bosnia post-bellica e post-socialista, mettendo in luce la resistenza dei lavoratori attraverso il concetto di Inat, ostinazione e coraggio di fronte al pericolo.

Il volume rappresenta il primo progetto di ricerca europeo nel filone delle Artisanal and Small Scale Mining (ASM) e si distingue per la capacità di intrecciare storia, antropologia e attualità, restituendo la complessità di un mondo sommerso a poche centinaia di chilometri da noi.

“Giampaolo Sablich intervisterà cordialmente Gianluca Candiani, laureato in Scienze Antropologiche, assistente alla cattedra di Antropologia del PoLiMi nonché impegnato in numerose iniziative volte al Bene Comune. La serata offrirà una preziosa occasione per comprendere il sorprendente lavoro degli antropologi e il valore sociale di questa professione, attraverso una serissima ricerca “underground” tra gli ultimi minatori illegali di carbone d’Europa, spunto per una profonda riflessione sull’identità, sul lavoro e sull’etica. L’Associazione invita tutti i cittadini a partecipare a questa occasione di incontro e riflessione. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Portate una tazza da caffè in ceramica per la Džezva”.

Appuntamento in via Pavia 14 a Busto, sabato 29 novembre, ore 21.

Movimento per Busto

