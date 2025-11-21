Vede la pattuglia della Finanza e si blocca: trovato a Varese con oltre un chilo e mezzo di hashish
Un controllo notturno delle Fiamme gialle porta alla scoperta di cocaina, hashish e contanti. In manette un cittadino marocchino; sequestrata la droga
Si è fermato di colpo alla vista della pattuglia, nel cuore della notte. Un comportamento anomalo che non è sfuggito ai finanzieri del Gruppo di Varese e che ha dato il via a un controllo risultato poi decisivo. Alla guida dell’auto c’era un uomo di nazionalità marocchina, munito di patente rilasciata nel 2011 e mai convertita per essere valida in Italia.
Mentre i militari gli contestavano l’irregolarità, l’uomo ha tentato con apparente nonchalance di liberarsi di un piccolo involucro di cellophane, lasciandolo cadere nell’abitacolo. Il gesto, notato immediatamente, ha insospettito la pattuglia che ha deciso di approfondire. All’interno del veicolo è stata trovata una dose di cocaina e, nascosto sotto il sedile posteriore, un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi.
La perquisizione personale ha permesso di recuperare anche 660 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell’attività di spaccio. I finanzieri hanno poi esteso il controllo all’abitazione dell’uomo, dove sono stati rinvenuti altri 14 panetti di hashish: un totale di 1,5 chili di sostanza stupefacente.
Il soggetto è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio (art. 73 del D.P.R. 309/90) e condotto alla Casa Circondariale. Droga e denaro sono stati sequestrati.
L’operazione conferma l’importanza del presidio costante del territorio da parte della Guardia di Finanza, soprattutto nelle aree più esposte ai traffici illeciti che possono incidere sulla sicurezza e sulla tenuta sociale del territorio varesino.
