Velate tra Otto e Novecento nelle carte dell’archivio dell’ex comune

Velate torna protagonista della storia locale grazie al recupero del suo archivio comunale, rimasto per decenni inaccessibile. Venerdì 14 novembre 2025 alle ore 21, nel salone di piazza Santo Stefano, il Centro Culturale di Velate organizza una serata aperta al pubblico per raccontare il progetto che ha permesso di restituire ordine e accessibilità a una preziosa documentazione storica.

Un archivio dimenticato

Maryse Ribolzi archivista e Marco Tamborini storico, illustreranno i risultati del recupero e riordino – voluto da tempo dal Centro Culturale di Velate – dell’archivio dell’ex Comune di Velate che dal 1927 era stato portato e purtroppo abbandonato presso il Comune di Varese con numerose perdite di materiale importante. Dopo questo recupero l’archivio è oggi facilmente consultabile.

Una serata per raccontare il metodo e le scoperte

Un’occasione per comprendere meglio le dinamiche storiche del borgo, i limiti e le potenzialità degli archivi locali, e per riflettere sul valore della memoria documentale.