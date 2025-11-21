Verbania, un Natale da fiaba: installazioni luminose, pista di pattinaggio e show
Dal 29 novembre, luci, musiche, spettacoli e installazioni trasformeranno il capoluogo in un grande palcoscenico natalizio
Verbania si prepara a vivere un Natale spettacolare con un progetto diffuso e immersivo che ha per protagonista “Lo Schiaccianoci”. Dal 29 novembre, luci, musiche, spettacoli e installazioni trasformeranno il capoluogo in un grande palcoscenico natalizio, coinvolgendo piazze, chiese e palazzi storici.
L’edizione 2025 del “Natale di Luce” punta su un allestimento suggestivo e interattivo ispirato alla celebre fiaba di Hoffmann e al balletto di Čajkovskij, con una versione adattata pensata per emozionare grandi e piccoli.
Facciate illuminate e un viaggio tra le fiabe
L’inaugurazione delle luci è prevista per venerdì 29 novembre, alle 17.30, alla Chiesa di San Vittore a Intra. Le proiezioni luminose saranno visibili in diversi luoghi simbolici della città, tra cui:
-
Chiesa di San Vittore
-
Via XXV Aprile
-
Palazzo Pretorio
-
Piazza Ranzoni
-
Centro Eventi Il Maggiore
-
Chiesa di San Leonardo
-
Villa Giulia
-
Palazzo di Città a Pallanza
-
Chiesa di San Fabiano
Ogni facciata diventerà un racconto animato, con personaggi e scenografie ispirati a “Lo Schiaccianoci”.
La fontana olografica e il libro parlante
Il cuore dello spettacolo sarà la fontana olografica allestita di fronte a piazza Garibaldi, dove un grande schermo d’acqua darà vita a uno show immersivo: dolci, battaglie e sogni in musica accompagneranno il pubblico in un viaggio emozionante tra le note di Čajkovskij.
Sempre a San Vittore, i più piccoli potranno lasciarsi incantare dal “libro parlante”, un’installazione interattiva accompagnata da un camminamento luminoso.
Un album di figurine per i bambini
Pensato per i più piccoli, l’album “Lo Schiaccianoci a Verbania – Kids Edition” sarà distribuito gratuitamente fuori dalle scuole dell’infanzia e primarie a partire da dicembre. I bambini potranno collezionare figurine nei negozi cittadini, colorare, risolvere quiz e diventare parte attiva del racconto natalizio.
Piste di pattinaggio a Pallanza e Intra
Due piste di pattinaggio accoglieranno residenti e visitatori:
-
Verbania On Ice in piazza Garibaldi, aperta dal 28 novembre al 18 gennaio
-
Intra On Ice, sotto la tettoia dell’Imbarcadero Vecchio, attiva fino al 13 gennaio con una pista ampliata e tanti eventi in programma
Villa Giulia: la casa di Babbo Natale
Villa Giulia si trasforma nella casa di Babbo Natale con:
-
spettacoli per famiglie (musical, magia, racconti)
-
mercatini solidali con ANFFAS, AVAP e AFF Down VCO
-
ingresso libero al parco e alle attrazioni
Gli spettacoli si terranno nei fine settimana dal 29 novembre al 21 dicembre, l’8, 26, 27 e 28 dicembre e dall’1 al 6 gennaio. I musical saranno cantati e recitati dal vivo, con due repliche al giorno.
Palazzo Pretorio ospita l’Ufficio Postale di Babbo Natale
Nel cuore di Intra, Palazzo Pretorio ospita l’Ufficio Postale di Babbo Natale, con elfi, foto ricordo e laboratori creativi gratuiti per tutte le età: decorazioni, scrittura delle letterine, confezionamento regali e molto altro.
Il gusto del Natale anche a tavola
Bar e ristoranti saranno coinvolti con iniziative dedicate:
-
I ristoranti proporranno piatti ispirati allo Schiaccianoci, inseriti nel menù ufficiale dell’evento
-
I bar distribuiranno le “Verbania Christmas Card”: completando 12 bollini si ottiene un ingresso gratuito alla pista di Pallanza
Il villaggio degli igloo e le cartoline natalizie
Sul lungolago di Intra, in piazza Ranzoni, nasce un luminoso villaggio di igloo, tra installazioni natalizie e giochi per bambini.
In tutta la città saranno distribuite le nuove cartoline natalizie con scorci di Verbania in versione illustrata e festiva.
Il Polar Express: 14 tappe tra Intra, Pallanza e Suna
Torna anche il Polar Express, il trenino natalizio che collega le principali zone cittadine con una formula comoda ed ecologica. Il biglietto vale per tutta la giornata e le corse saranno attive nei giorni festivi e prefestivi dal 29 novembre al 6 gennaio.
Capodanno in piazza Garibaldi
Dopo il successo dello scorso anno, il Capodanno a Verbania si festeggia ancora in piazza Garibaldi. Musica, luci e brindisi collettivo davanti al lago. Prevista una navetta gratuita per agevolare i partecipanti.
