Verghera si prepara ad accogliere il “Giardinetto di Babbo Natale”: tre giorni di festa tra spettacoli, giochi e solidarietà

Il Natale arriva in anticipo a Verghera di Samarate, dove il quartiere si prepara a vivere un fine settimana di magia e comunità con la terza edizione del Giardinetto di Babbo Natale. Da venerdì 28 a domenica 30 novembre 2025, i giardinetti di via Indipendenza si animeranno con luci, musica, spettacoli e tante attività dedicate soprattutto ai più piccoli, grazie all’organizzazione della Cooperativa La Nazionale e alla collaborazione di numerose associazioni del territorio.

La cooperativa sta già lavorando per l’evento e ha già pronto il programma generale, annunciato oggi.

Oltre agli eventi speciali, il Giardinetto di Babbo Natale offrirà colazioni e merende con Babbo Natale e i suoi elfi, laboratori artistici, mostre di presepi, yoga per bambini, e momenti gastronomici a tema.

Tra le iniziative speciali in programma, sabato 29 novembre alle 15.30 andrà in scena “Aspettando Papà Noel”, lo spettacolo teatrale di Marco Sereno, con ingresso gratuito per tutti i bambini. Una rappresentazione divertente e coinvolgente che porterà sul palco elfi, risate e spirito natalizio, per un pomeriggio di festa e condivisione.

Domenica 30 novembre, invece, la giornata inizierà con un appuntamento sportivo: la Staffetta di Babbo Natale, organizzata dalla Cooperativa La Nazionale insieme alla Nuova Atletica Samverga. La corsa, che prenderà il via alle 10, vedrà sfidarsi squadre composte da due ragazzi fino ai 13 anni e un adulto, in un percorso di 600 metri da percorrere due volte per atleta. Un’occasione per divertirsi insieme e vivere lo sport nello spirito del Natale.

Sempre domenica, dalle 9 alle 18, la Pro Loco di Samarate proporrà un mercatino benefico del riuso dedicato a bambini e ragazzi. I più giovani potranno allestire la propria bancarella per vendere o scambiare giocattoli, libri, oggetti usati e creazioni fatte a mano. Il ricavato delle iscrizioni sarà destinato all’acquisto di materiale scolastico per i bambini del territorio samaratese in difficoltà.

Non mancheranno, per tutto il weekend, le attività promosse dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Gallarate, con il laboratorio “Ambulanza dei Pupazzi”, che invita le famiglie a portare un pupazzo da “curare”, e con l’angolo truccabimbi. Sarà inoltre attivo uno stand informativo e di raccolta fondi, dove sarà possibile acquistare panettoni, pandori e gadget natalizi a sostegno delle attività della Croce Rossa.

Un ricco calendario di appuntamenti che unisce solidarietà, gioco e spirito di comunità, trasformando Verghera in un piccolo villaggio natalizio dove grandi e piccoli potranno riscoprire il piacere dello stare insieme.