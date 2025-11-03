Vergiate festeggia San Martino, al via sabato 8 novembre con il concerto del Coro Harmonia
Due giorni di appuntamenti religiosi e comunitari, con mostre, laboratori, mercatini
Prenderanno il via sabato 8 novembre a Vergiate i festeggiamenti in onore del patrono San Martino. Clou dei festeggiamenti sarà domenica la celebrazione eucaristica delle ore 11.15 celebrata da sua eminenza il cardinale Francesco Coccopalmerio.
Alle ore 21.00 di sabato nella Chiesa parrocchiale si terrà il tradizionale concerto del Coro Harmonia “Le sette trombe dell’Apocalisse”.
Domenica 9 novembre dalle ore 8.00 alle ore 18.00 mercatino hobbisti con banchi di dolciumi, giocattoli e molto altro.
In oratorio dalle ore 9.00 alle ore 17.00 mostra dei lavori, a cura dei ragazzi, sul tema Laudato Sii.
Sempre dalle ore 9.00 alle ore 17.00 in San Martino 2 mostra fotografica “La visione del cantico a Vergiate”.
In Piazza Matteotti dalle ore 8.00 alle ore 17.00: “dividi il tuo mantello”, a cura del comitato San Martino.
In Sala Polivalente “A. Marchetti” Mostra modellistica aerea a cura di Mario Pontiroli.
Per i bambini, presso la scuola primaria don Milani, diventa per un giorno un piccolo volanario del Parco del Ticino.
E poi le gustose caldarroste e vin brulé preparate dal Gruppo Alpini Sez. Vergiate.
Infine, Sabato 1 e domenica 2 novembre Trofeo internazionale di minigolf “San Martino” a cura del golf su pista Vergiate A.D.S.
Parte religiosa ricca
Domenica 9 novembre alle ore 10.45 partenza della processione con il simulacro di San Martino da piazza Beja.
Ore 11.15 in chiesa Parrocchiale Santa Messa Solenne presieduta dal Cardinale Francesco Coccopalmerio.
Nel pomeriggio alle ore 15.00 in oratorio caffè con l’autore: Pier Carlo Maggiolini.
Ore 18.00 Vesperi Solenni e Benedizione con la Reliquia del Santo.
Lunedì 10 novembre alle ore 20.30 Santa Messa per i defunti dell’anno 2024 – 2025 con la presenza dei sacerdoti che hanno svolto il loro ministero a Vergiate.
