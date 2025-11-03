Via Carcano a Varese, la nuova viabilità si farà: aree consegnate al cantiere

Dopo quattro anni dall’annuncio, torna d’attualità il progetto che cambierà volto alla viabilità nella zona di viale Belforte. A chiederselo era stato un lettore di VareseNews, incuriosito dalla sorte di quell’intervento presentato nel 2021 e apparentemente finito nel dimenticatoio.

La risposta arriva direttamente dall’amministrazione comunale: il progetto è vivo e le modifiche alla circolazione stradale sono dietro l’angolo. Il progetto non è stato messo in pratica subito perchè la questione è regolata dalla convenzione sottoscritta nel 2021 con l’operatore immobiliare che ha realizzato anche il supermercato Lidl, il quale è tenuto a completare una serie di opere pubbliche nell’area.

Se i marciapiedi attorno al Lidl sono già stati realizzati, la parte più consistente dell’intervento – quello che poi causerà il grande cambio di viabilità – deve ancora partire. Il Comune ha appena consegnato formalmente le aree per permettere l’avvio dei cantieri e nei prossimi giorni è previsto un incontro con l’operatore per definire la tempistica precisa. Secondo le prime informali informazioni, i lavori potrebbero partire a breve.

Le modifiche alla viabilità prevedono il ripristino del doppio senso in via Carcano e in via Ledro, la strada che collega la rotatoria con viale Belforte, oltre all’inversione del senso di marcia in via Adamoli: cambiamenti significativi che arriveranno a lambire, senza però toccarla, l’area della stazione.

La situazione vedrà la concomitanza con un altro cantiere: dai primi di novembre partirà infatti un intervento finanziato con fondi del piano nazionale per realizzare un tratto di pista ciclabile proprio davanti alla sede della Regione Lombardia in viale Belforte. Una concomitanza studiata, secondo quello che segnala l’Amministrazione, perché i due interventi funzionano al meglio se coordinati: dal un lato viale Belforte si modificherà e avrà meno auto, dall’altro via Ledro a doppio senso accoglierà il flusso da Belforte a centro conseguente al primo intervento.

Nel frattempo è arrivata anche un’altra novità: è stato rilasciato il permesso di costruire per l’area residenziale adiacente al Lidl, quella che nel progetto originario prevedeva un edificio residenziale e alcuni negozi. La partenza del cantiere privato dovrebbe essere collegata a quella delle opere pubbliche, anche se tecnicamente l’operatore potrebbe realizzarle in tempi diversi, avendo già fornito le garanzie necessarie al Comune.