Viaggio nella Bolivia andina: a Varese una serata sulle sfide democratiche del Sud America

Un incontro organizzato dalle ACLI e da Rete Radiè Resch per raccontare la Bolivia di oggi, tra identità indigena e instabilità politica

Generico 24 Nov 2025
Incontri

04 Dicembre 2025

Giovedì 4 dicembre alle ore 20.45, presso la sede ACLI di Varese in via Speri della Chiesa Jemoli 9, si terrà un incontro pubblico dal titolo “La crisi della democrazia in Sud America – Il ‘caso Bolivia’”, organizzato dalle ACLI Provinciali di Varese in collaborazione con Rete Radiè Resch, associazione di solidarietà internazionale.
L’incontro sarà un diario di viaggio nella Bolivia andina, tra paesaggi mozzafiato, culture indigene e dinamiche politiche complesse, raccontato da Simona Bettiati e Marco Lacchin.

L’appuntamento vuole offrire uno spunto di riflessione sul momento che vive la Bolivia, tra le celebrazioni per il Bicentenario dell’indipendenza e le persistenti tensioni sociali e istituzionali. Il paese sudamericano, da anni al centro di una difficile transizione democratica, viene raccontato attraverso l’esperienza diretta dei relatori, che hanno avuto modo di conoscere realtà locali e testimonianze di prima mano.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di sensibilizzazione promosso dalla Rete Radiè Resch, impegnata a dare voce a contesti e popoli spesso dimenticati, e a costruire ponti tra territori lontani ma accomunati da sfide di giustizia e partecipazione.
L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

28 Novembre 2025
Redazione VareseNews
