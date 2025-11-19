Violenza di genere al Museo del Tessile arriva la panchina rossa
Auser Insieme di Busto Arsizio dedica le proprie iniziative alla promozione della cittadinanza consapevole ed in particolare, nel mese di novembre, al contrasto della violenza di genere
In vista della “Giornata contro la violenza di genere” del prossimo 25 novembre, Auser, con l’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, ha organizzato “un momento di riflessione e di memoria condivisa per lasciare un segno costante e visibile” che si conclude con la verniciatura in rosso di una panchina del Parco del Museo del Tessile, che si svolgerà venerdì 21 novembre alle ore 15,30.
Auser Insieme di Busto Arsizio dedica le proprie iniziative alla promozione della cittadinanza consapevole ed in particolare, nel mese di novembre, al contrasto della violenza di genere. «Ognuno di questi incontri è caratterizzato, come tutte le altre attività di Auser, dal coinvolgimento diretto delle persone per favorire una partecipazione responsabile», spieganl gli organizzatori.
Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Felice su In 15 anni calano del 50% le nascite nell’alto Varesotto: un convegno per ripensare l’infanzia e la genitorialità
Viacolvento su Pace fatta tra commercianti e Comune di Cavaria: "Il sindaco non ha responsabilità"
Felice su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Felice su Abbandona rifiuti nei boschi della Linea Cadorna: multa da 4.500 euro ad un 60enne
Alfaman su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.