Violenza di genere al Museo del Tessile arriva la panchina rossa

In vista della “Giornata contro la violenza di genere” del prossimo 25 novembre, Auser, con l’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, ha organizzato “un momento di riflessione e di memoria condivisa per lasciare un segno costante e visibile” che si conclude con la verniciatura in rosso di una panchina del Parco del Museo del Tessile, che si svolgerà venerdì 21 novembre alle ore 15,30.

Auser Insieme di Busto Arsizio dedica le proprie iniziative alla promozione della cittadinanza consapevole ed in particolare, nel mese di novembre, al contrasto della violenza di genere. «Ognuno di questi incontri è caratterizzato, come tutte le altre attività di Auser, dal coinvolgimento diretto delle persone per favorire una partecipazione responsabile», spieganl gli organizzatori.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.