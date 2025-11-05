Visita degli ispettori al centro prelievi di Daverio: riscontrate non conformità da risolvere entro 5 giorni

Visita dei Nas e degli ispettori di Ats Insubria ieri mattina, martedì 4 novembre, al Centro prelievi di via Rossi a Daverio.

Concluse le attività aperte al pubblico, è iniziata l’ispezione che ha riguardato tutti gli aspetti organizzativi, logistici e sanitari dell’attività.

Il verbale, consegnato al sindaco Marco Colombo, che è il padrone di casa, e è arrivato poi all’Asst Sette Laghi responsabile del servizio erogato ai cittadini.

L’indagine ha evidenziato alcune carenze o irregolarità, non è chiaro se di tipo strutturale o organizzativo. Niente però di fondamentale visto che sono stati dati 5 giorni perchè le parti coinvolte sistemino le cose.

Una volta apportati i cambiamenti richiesti, una nuova verifica autorizzerà o meno il servizio di martedì prossimo 11 novembre ( l’attività di prelievo si svolge solo il martedì mattina).

Il sindaco Colombo ricorda che la struttura è stata consegnata in condizioni ottimali per lo svolgimento del servizio che, ricorda: « È sperimentale, nell’ottica di decentralizzare l’offerta sul territorio per agevolare i cittadini».

Già questa mattina, mercoledì 5 novembre, è in programma una riunione tra le parti coinvolte per valutare le richieste e apportare i correttivi necessari all’operatività del centro prelievi che ha iniziato il servizio nel giugno scorso.

Le attività ispettive fanno parte della normale attività di controlli da parte di Ats Insubria che ha già visitato la sede di Azzate e andrà in quella di Casale Litta, aperta ogni giovedì mattina dallo scorso 12 giugno.