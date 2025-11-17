Zanazio conquista il “Vedovati”, quattro varesotti vincono la propria classe

È mancata la vittoria assoluta, per i varesini al “Vedovati Rally Circuit”, ma i risultati sono ugualmente arrivati: sono ben quattro i piloti di casa nostra ad aver vinto la propria classe nell’appuntamento novembrino disputato come di consueto all’interno dell’autodromo di Monza. Andrea Crugnola non è riuscito a bissare il successo del 2022: in una contesto “quasi da pista” la sua Citroen C3 Rally2 ha pagato dazio nei confronti delle più potenti WRC Plus anche se il quattro volte campione d’Italia ha venduto cara la pelle. La classifica assoluta è andata a Guido Zanazio sulla C3 WRC insieme a Cesare Brusa; secondo posto per Alberto Dell’Era e Daniel Zanelli a 42″6 (stessa vettura), quindi Crugnola con Stefano Tavernini a 1’05″3. (Foto Daniele Venegoni)

Crugnola si è rifatto aggiudicandosi la classifica tra le Rally2/R5 davanti a un combattivo Marco Butti (Toyota Yaris) che ha messo il sale sulla coda al campione di Calcinate del Pesce, il quale l’ha spuntata per meno di 4″. Più lontani gli altri con gli eterni Giacomo Ogliari e Lele Falzone sesti assoluti e a 9″ dal podio di classe. In top 15 assoluta anche Luca Potente e Dario Messori, rispettivamente 14° e 15°

Il secondo varesotto a centrare la vittoria di classe è il sempre velocissimo Giuseppe Giò Dipalma: il pilota di Malnate, stavolta affiancato da Mirko Russo, ha conquistato la classifica di categoria Rally4 a bordo della Renault Clio. Sullo stesso podio di classe anche Marco Oldani (terzo) con Christian Palmieri, i migliori del lotto tra chi ha gareggiato con una Lancia Ypsilon.

Subito dopo Dipalma (21°) si è piazzato Riccardo Pederzani (22°) che era fermo da maggio ma si è tolto lo sfizio di vincere la classe Rally 3 a bordo di una Renault Clio. E a completare il poker di successi parziali ci ha pensato il giovane Matteo Sanfilippo, 24enne di Cuveglio, che ha vinto la R3 a bordo di una Renault Clio. Quest’anno il valcuviano si era già fatto notare al “Laghi” dove vinse sia la classe sia la graduatoria under 25.

Gli altri piloti varesotti: Rita Sammartino (55a) ha concluso al secondo posto nella classifica femminile (vittoria di Sara Micheletti con Simone Miele alle note) e al terzo dell’under 25 con una Peugeot 208 Rally4; nella stessa categoria Dario Novelli e Pietro Morandi hanno chiuso 12mi (e 50mi assoluti) mentre il giovanissimo Andrea De Romeri, al suo esordio (con Piero Fortunato) ha portato a termine la gara (64°). Costretti al ritiro infine sia Barsanofio Re sia Luca Fortuna.