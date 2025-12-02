Dati Istat: cresce il fatturato dell’industria e dei servizi

Questo articolo è a cura di Elisabetta Valentina Salvi dello Starting Finance club dell’Università Liuc di Castellanza

Introduzione

Nel mese di settembre 2025, l’industria italiana ha registrato un incremento significativo del fatturato, sia in valore che in volume, una crescita che è stata accompagnata da dinamiche positive nei mercati interni ed esteri, evidenziando una ripresa continua del settore industriale.

I dati dell’Istat

Secondo le stime dell’Istat, il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, è aumentato del 2,1% in valore e del 3,0% in volume. Questo incremento è stato trainato da:

● Mercato interno: +1,5% in valore e +2,7% in volume.

● Mercato estero: +3,1% in valore e +3,4% in volume.

Tra i settori, i beni strumentali hanno mostrato l’aumento più marcato, con un incremento del 5,3%. È interessante notare che a settembre 2025 sono stati registrati 22 giorni lavorativi contro i 21 di settembre 2024, un fattore che ha influenzato i risultati.

Per quanto riguarda i servizi, l’Istat stima una crescita congiunturale dell’1,8% in valore e dell’1,6% in volume, con incrementi nel commercio all’ingrosso (+2,1% in valore e volume) e negli altri servizi (+1,4% in valore e +1,5% in volume).

Clima di Fiducia e Investimenti

A novembre 2025, l’indice del clima di fiducia dei consumatori è sceso da 97,6 a 95,0 punti, toccando il livello più basso da aprile 2025. Questo calo ha interessato tutte le componenti, in particolare quelle relative alla situazione futura. Al contrario, l’indicatore composito della fiducia delle imprese è salito da 94,4 a 96,1 punti, il valore più alto da aprile 2024. Questo aumento ha coinvolto i servizi di mercato, il commercio al dettaglio e, in misura minore, l’industria manifatturiera, mentre si è registrato un lieve calo nelle costruzioni.

Le rilevazioni semestrali sugli investimenti nel settore manifatturiero indicano un’evoluzione positiva della spesa per investimenti sia nel 2025 sia nel 2026 rispetto all’anno precedente. I fattori tecnici legati allo sviluppo tecnologico rappresentano la principale motivazione di questo aumento.

Prospettive future

Guardando al futuro e facendo riferimento ai dati forniti dall’Istat, le prospettive per l’industria e i servizi rimangono dunque positive. Gli indici corretti per gli effetti di calendario mostrano aumenti in tutti i settori, con il più significativo riguardante i beni strumentali (+7,2%). La crescita congiunturale nel terzo trimestre è stata lieve ma costante, suggerendo una ripresa continua. Inoltre, si prevede che le dinamiche positive nel commercio all’ingrosso e nei servizi di informazione e comunicazione continueranno a sostenere la crescita del fatturato nei prossimi mesi.

Conclusioni

I dati di settembre 2025 evidenziano un trend di crescita per l’industria e i servizi in Italia, con segnali positivi sia a breve che a lungo termine. In conclusione, i dati di settembre 2025 evidenziano un trend di crescita per l’industria e i servizi in Italia, con segnali positivi sia a breve che a lungo termine. Questo scenario rappresenta un’opportunità importante per il mercato e per gli operatori economici.

