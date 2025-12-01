25 anni a sostegno dei minori in Brasile: l’impegno di Amib prosegue anche a dicembre con presepi artigianali

È un grande obrigado quello che Amib vuole dedicare per le persone che hanno partecipo alla festa organizzata per il 25esimo anniversario dell’organizzazione di Volontariato Ente del Terzo Settore(odv-ets) con sede a Castronno.

Galleria fotografica 25 anni a sostegno dei minori in Brasile: il grande “Obrigado” di Amib 4 di 6

Le celebrazioni di domenica 16 novembre ha infatti restituito l’immagine di un’associazione che, dopo tanti anni di attività, continua a riconoscersi nelle sue radici e nelle persone che ne hanno accompagnato il cammino. Fondata per offrire sostegno ai bambini di strada, ai minori abbandonati e ai piccoli delle comunità della foresta in Brasile, AMiB ha sempre mantenuto in questo quarto di secolo la propria natura apartitica, apolitica e senza scopo di lucro, perseguendo finalità civiche e solidaristiche che ancora oggi guidano ogni progetto.

Durante la giornata di festa, soci, amici e sostenitori hanno condiviso, oltre che un pranzo tipico brasiliano, anche un momento culturale con la visita alla mostra Indios, un’esposizione composta da oltre 120 manufatti realizzati da artigiani appartenenti a diverse etnie brasiliane, provenienti soprattutto dallo Stato del Maranhão. Un patrimonio che l’associazione continuerà a valorizzare anche in futuro.

«Questi 25 anni – spiega AMiB – non vogliono essere un punto di arrivo ma una tappa del nostro cammino ed uno stimolo per proseguire nella realizzazione di progetti solidali a favore dei minori

abbandonati in Brasile».

L’associazione proseguirà presto le sue attività con la raccolta fondi attraverso la vendita di presepi artigianali provenienti da diversi Paesi. Le iniziative, dopo l’esposizione di Carnago del 28 e 29 novembre, si terranno al Castello di Somma Lombardo il 6-7 dicembre e durante le Sante Messe della Parrocchia di Castronno il 13-14 dicembre.