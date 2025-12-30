250 chili di “botti” detenuti illegalmente: maxi sequestro della Polizia di Stato di Legnano

Duecentocinquanta chili di botti detenuti illegalmente sequestrati dalla Polizia di Stato di Legnano. Nei giorni scorsi i poliziotti del Commissariato di Legnano hanno portato a termine un’operazione di polizia giudiziaria che ha consentito di sequestrare un ingente quantitativo di materiale pirotecnico detenuto illegalmente e destinato, in parte, alla commercializzazione: si parla di circa 250 chili di artifizi omologati, con 33 chili di contenuto esplosivo netto per un totale di 48 batterie.

L’attività investigativa della Polizia di Stato di Legnano, avviata sulla base di una segnalazione confidenziale ritenuta attendibile, ha permesso di accertare che un cittadino italiano di 29 anni, residente nel comune di Busto Arsizio, deteneva articoli pirotecnici in assenza delle previste autorizzazioni. Dopo i necessari riscontri nelle banche dati istituzionali, gli agenti hanno effettuato un controllo nell’abitazione dell’indagato e successivamente in un locale nella sua disponibilità a Castellanza.

Proprio lì la Polizia di Stato ha rinvenuto un’ingente quantità di materiale pirotecnico ancora integro, conservato all’interno di scatoloni e avvolto in cellophane. Nel corso degli accertamenti l’uomo ha ammesso di aver acquistato il materiale tramite Internet, dichiarando che una parte sarebbe stata destinata alla vendita ad amici, mentre la restante sarebbe stata utilizzata in occasione delle festività.

Considerata la natura del materiale rinvenuto, è stato richiesto l’intervento degli Artificieri della Questura di Milano. Il pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio, informato degli esiti dell’operazione, ha disposto che una parte del materiale venisse sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per le successive analisi, mentre la rimanenza è stata affidata agli artificieri per le operazioni di smaltimento. Il 29enne, che aveva già precedenti di Polizia, è stato denunciato per detenzione e commercio illecito di materiale pirotecnico.