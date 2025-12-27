Varese News

“50 e 50”: alla Fabbrica del Vapore una mostra sui cinquant’anni di Radio Popolare

Un percorso tra immagini, voci e memoria collettiva per raccontare cinquant’anni di informazione indipendente, impegno civile e rapporto profondo con la città di Milano

22 Dec 2025

È aperta fino al 27 gennaio 2026 nello Spazio Cisterne della Fabbrica del Vapore a Milano la mostra “50 e 50. Radio Popolare 1975–2025”, un percorso espositivo che racconta i cinque decenni di storia della storica radio indipendente attraverso immagini, ritratti e materiali originali.

L’esposizione si basa su fotografie realizzate nell’arco di 50 anni da autori come Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin, Marco Becker, Mario Dondero e altri, che hanno seguito e documentato momenti significativi della radio e delle sue attività.

La mostra comprende 60 ritratti in grande formato di lavoratrici e lavoratori di Radio Popolare, realizzati da Laila Pozzo, e una lunga cronistoria illustrata che ripercorre le tappe principali della radio dal 1975 al 2025. Un grande tavolo espositivo di oltre 50 metri quadrati illustra inoltre le diverse attività svolte dalla radio nel corso degli anni, mettendo in evidenza anche il rapporto con la sua vasta comunità di ascoltatrici e ascoltatori.

Il progetto della mostra è un frutto di un lavoro collettivo di professionisti, che hanno regalato  a Radio Popolare tempo ed esperienza: Giovanna Calvenzi, Pietro Fanti, Mario Piazza, Lorenzo  Mazzali, Francesco Librizzi, Studio Azzurro, Diletta Ciuffi, Gianni Nigro, Roberto Spaiardi, Laila  Pozzo, Toni D’Ambrosio, Massimo Mangione, Luca Gattuso.

L’ingresso è gratuito, con orari di apertura dal martedì alla domenica (con chiusure il 24 e 25 dicembre e il 31 dicembre e 1° gennaio).

La Fabbrica del Vapore si trova in via Giulio Cesare Procaccini 4, facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici tramite la linea metropolitana M5 (fermate Monumentale o Cenisio) e vari tram di superficie.

Pubblicato il 27 Dicembre 2025
