A Biandronno apre la mostra del “Bianco Lombardo”: in esposizione oltre 30 opere del Maestro Antonio Pedretti

Domenica 14 dicembre 2025 alle ore 11,00 sarà inaugurata a Villa Borghi di Biandronno la mostra del Maestro Antonio Pedretti, artista riconosciuto a livello nazionale per la sua personale interpretazione del paesaggio lacustre, che lui stesso definisce “Bianco Lombardo”.

L’esposizione segna un importante traguardo per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Porotti, che ha voluto fare della valorizzazione del patrimonio culturale uno degli obiettivi del mandato.

Una sede simbolica e prestigiosa

La mostra sarà ospitata al piano terra di Villa Borghi, edificio storico costruito a inizio Ottocento e ristrutturato negli anni scorsi con un contributo regionale. La villa, situata accanto al Palazzo Comunale, è già sede della collezione di burattini di Gualberto Niemen e di eventi culturali di rilievo.

Ora, con l’arrivo della collezione di Pedretti, si arricchisce ulteriormente l’offerta culturale del paese. Il sindaco ha sottolineato come l’intesa raggiunta nei mesi scorsi con l’artista rappresenti un passo importante per il ruolo simbolico di Villa Borghi nella vita culturale di Biandronno.

Oltre trenta opere per raccontare il territorio

«Siamo onorati che il Maestro Pedretti abbia scelto Biandronno come sede espositiva del suo “Bianco Lombardo” – ha dichiarato il sindaco Massimo Porotti –. La sua pittura racconta il nostro territorio lacustre in tutte le sue sfumature, che da sempre affascinano gli spettatori».

La collezione permanente sarà composta da più di trenta quadri di varie dimensioni, un vero e proprio omaggio al paesaggio del lago di Varese e dell’ambiente naturale che lo circonda, visti attraverso gli occhi di uno dei suoi più apprezzati interpreti contemporanei.

Inaugurazione domenica 14 dicembre

L’appuntamento per l’apertura della mostra è fissato per domenica 14 dicembre alle ore 11.00 a Villa Borghi. Un’occasione per cittadini, appassionati d’arte e visitatori di scoprire un nuovo spazio espositivo e una collezione che unisce identità, territorio e bellezza.