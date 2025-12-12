A Bratunac, là dove il conflitto aveva diviso, oggi le donne costruiscono futuro con Frutti di Pace

Nella cucina di Razima, una casa affacciata sui campi che scendono verso la Drina, il profumo della pita appena sfornata scalda l’aria più di qualunque parola. Ramiza e Ilinka si muovono una accanto all’altra, come se la vita le avesse sempre volute così: chine sul tavolo a impastare, sorrisi accennati, il gesto antico del preparare insieme.

Eppure, trent’anni fa, i loro nomi bastavano a separarle. Uno serbo, l’altro musulmano. In mezzo, una guerra che aveva diviso famiglie, villaggi, destini.

È da questa terra intrisa di dolore che è nata Insieme, la cooperativa agricola che oggi produce marmellate e succhi biologici conosciuti in Italia come “Frutti di Pace”. Una storia semplice e radicale allo stesso tempo: rendere possibile ciò che allora sembrava impensabile, far lavorare fianco a fianco donne che la guerra aveva lasciato sole. Vedove e orfane di entrambe le comunità, unite non da un gesto simbolico, ma dal ritmo concreto del lavoro quotidiano.

A immaginare tutto questo, nei primi anni Duemila, furono Rada Žarković e Skender Hot, due pacifisti senza alcuna esperienza imprenditoriale. Lavoravano a Sarajevo, ricostruivano case e ascoltavano i racconti di chi era tornato nei villaggi della Bosnia orientale. Capirono presto che mancava l’essenziale: un modo per vivere sotto quei tetti. «La dignità passa dal lavoro, non dall’assistenza», ripeteva Rada.

Fu così che scelsero Bratunac, uno dei luoghi simbolo della frattura più profonda del conflitto. Qui decisero di ripartire da ciò che questa terra aveva sempre dato: lamponi, more, mirtilli. I piccoli frutti che ogni estate punteggiano le colline, raccolti per generazioni da famiglie serbe e musulmane. La guerra aveva interrotto tutto, ma il potenziale era rimasto intatto.

Dieci donne accettarono la sfida. Un numero piccolo, un gesto enorme. Nei vecchi capannoni abbandonati della fabbrica del legno nacquero i primi spazi della cooperativa. All’inizio si lavorava in silenzio: dolore, diffidenza e memoria non permettevano altro. Poi un giorno, intorno a un caffè, arrivò la crepa attesa. Le donne iniziarono a parlarsi, a raccontarsi, a riconoscersi. «Solo lavorando spalla a spalla possiamo costruire un futuro diverso», ricordano ancora.

La cooperativa cresce, tra difficoltà e testardaggine. I prestiti pesano, i macchinari si guastano, Skender percorre di notte la strada tra Tuzla e Bratunac per salvare i raccolti nelle celle frigorifere. Poi arriva l’Italia. Prima con il fotografo Mario Boccia, che racconta la storia quando ancora non aveva un nome. Poi con Coop Italia e gli agricoltori biologici di Alce Nero, che credono nella qualità dei prodotti e nella loro origine. Nasce così il marchio “Frutti di Pace”, portato oggi sugli scaffali da migliaia di consumatori.

Quei barattoli non sono solo conserve. Dentro c’è un’idea di mondo: che il lavoro può superare l’odio, che la memoria può trasformarsi in futuro, che la pace non è una dichiarazione ma un processo quotidiano. Non a caso Bratunac è oggi uno dei comuni con il tasso più alto di rientro delle famiglie bosniaco-musulmane fuggite durante la pulizia etnica.

A venticinque anni dalla fondazione, mentre la cooperativa continua a crescere, il Librosolidale 2025 di Xmas Project racconta questa storia senza retorica e senza scorciatoie. Racconta il coraggio delle donne che ogni mattina indossano la tuta rossa davanti al nastro di selezione, il passo lento ma sicuro di chi non ha tradito ciò in cui credeva. «Abbiamo fatto scelte difficili», dice Rada. «Ma non abbiamo mai tradito la pace, la dignità, l’essere davvero insieme».

La 25esima edizione del Librosolidale verrà presentata lunedì 15 dicembre alle 21 a Materia Spazio Libero, in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro di Castronno. La serata sarà preceduta, alle 19, dall’inaugurazione della mostra fotografica di Mario Boccia, che racconta attraverso le immagini il lavoro della cooperativa e il cuore del progetto, accompagnata da un aperitivo.