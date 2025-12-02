A Brinzio si presenta il piano per prevenire gli incendi boschivi dell’area insubrica

Mercoledì 3 dicembre alle 17.30, al Museo della Cultura Rurale Prealpina di Brinzio, si terrà la presentazione del nuovo Piano Locale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi dell’area insubrica. Un incontro pubblico per condividere strategie e strumenti di gestione del rischio incendi in una delle zone più verdi e delicate del Varesotto.

Un piano condiviso tra enti e territorio

L’evento sarà aperto dal presidente del Parco Campo dei Fiori, Giuseppe Barra, seguito dagli interventi di Paolo Sartorio, presidente della Comunità Montana del Piambello, e Simone Eligio Castoldi, presidente della Comunità Montana Valli del Verbano.

Una stesura multidisciplinare

A illustrare i dettagli del piano saranno Angelo Campoleoni, Cinzia Merzagora, Silvia Piemonte e Luca Malanchini, che hanno contribuito alla redazione di un documento pensato in modo multidisciplinare e condiviso, con l’obiettivo di integrare prevenzione, formazione, monitoraggio e risposta operativa.

Il piano di comunicazione

Spazio infine al piano di comunicazione, curato da Fabio Bardelli e Dario Bevilacqua, per garantire la diffusione capillare delle informazioni anche verso la cittadinanza e i volontari impegnati nella tutela del patrimonio forestale.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con la Comunità Montana Valli del Verbano, il Parco Campo dei Fiori e Regione Lombardia.