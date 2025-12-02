Varese News

Varese Laghi

A Brinzio si presenta il piano per prevenire gli incendi boschivi dell’area insubrica

L’appuntamento è mercoledì 3 dicembre al Museo della Cultura Rurale Prealpina con l’intervento dei rappresentanti delle Comunità Montane e del Parco Campo dei Fiori

Museo della Cultura Rurale Prealpina di Brinzio

Mercoledì 3 dicembre alle 17.30, al Museo della Cultura Rurale Prealpina di Brinzio, si terrà la presentazione del nuovo Piano Locale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi dell’area insubrica. Un incontro pubblico per condividere strategie e strumenti di gestione del rischio incendi in una delle zone più verdi e delicate del Varesotto.

Un piano condiviso tra enti e territorio

L’evento sarà aperto dal presidente del Parco Campo dei Fiori, Giuseppe Barra, seguito dagli interventi di Paolo Sartorio, presidente della Comunità Montana del Piambello, e Simone Eligio Castoldi, presidente della Comunità Montana Valli del Verbano.

Una stesura multidisciplinare

A illustrare i dettagli del piano saranno Angelo Campoleoni, Cinzia Merzagora, Silvia Piemonte e Luca Malanchini, che hanno contribuito alla redazione di un documento pensato in modo multidisciplinare e condiviso, con l’obiettivo di integrare prevenzione, formazione, monitoraggio e risposta operativa.

Il piano di comunicazione

Spazio infine al piano di comunicazione, curato da Fabio Bardelli e Dario Bevilacqua, per garantire la diffusione capillare delle informazioni anche verso la cittadinanza e i volontari impegnati nella tutela del patrimonio forestale.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con la Comunità Montana Valli del Verbano, il Parco Campo dei Fiori e Regione Lombardia.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 02 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.