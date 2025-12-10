A Busto Arsizio arriva l’Eurofesta, il primo evento in Italia dedicato all’Eurovision con JJ e Kyle Alessandro

Per la prima volta l’Italia ospita un evento interamente dedicato agli artisti dell’Eurovision Song Contest. Si chiama Eurofesta e debutterà sabato 13 dicembre all’E-Work Arena di Busto Arsizio, con un format inedito che celebra dal vivo lo spirito del festival musicale più seguito d’Europa. L’evento, realizzato con il patrocinio della Città di Busto Arsizio, vuole offrire al pubblico italiano un’esperienza immersiva con alcuni dei protagonisti più amati degli ultimi anni.

Il nome più atteso è quello di JJ (nella foto), il controtenore che ha vinto l’Eurovision 2025 con “Wais­ted Love”, un artista che ha saputo coniugare musica classica e pop conquistando milioni di fan. A Eurofesta interpreterà il brano vincitore e presenterà un nuovo singolo. Grande attesa anche per Kyle Alessandro, giovane artista norvegese che ha rappresentato la Norvegia nel 2025 con “Lighter”, brano che ha superato i 44 milioni di streaming ed è ancora tra i video Eurovision più visti. Proprio da Norvegia e Danimarca, spiegano gli organizzatori, si attende l’arrivo della parte più consistente del pubblico internazionale. «È una sfida complessa, ma che siamo pronti ad affrontare con entusiasmo», dichiarano gli ideatori dell’evento, pensato da Individual Music in collaborazione con ZED Live. OGAE Italia e Turin in Calling.. «Crediamo possa essere un inizio, perché oggi c’è un vuoto nell’offerta di eventi. Le discoteche faticano e le persone cercano esperienze nuove, con un clima internazionale. Abbiamo scelto un palazzetto come l’E-Work Arena come location e siamo certi che saprà regalare una bella esperienza»

Accanto a JJ e Kyle, saliranno sul palco alcuni nomi molto noti nel mondo eurovisivo: Emmelie de Forest, vincitrice dell’Eurovision 2013; KEiiNO, trio amatissimi dal pubblico europeo; Efendi, cantante che ha rappresentato l’Aizerbaigian nel 2021; i Sunstroke Project con il celebre sassofonista Sergey Stepanov soprannominato “Epic Sax Gay”, Raiven dalla Slovenia; Luke Black dalla Serbia; Aiko dalla Repubblica Ceca; Shkodra Elektronike, rivelazione dell’Albania che fonde musica elettronica e tradizione albanese. La selezione non è ufficialmente collegata all’Eurovision, ma nasce da un’attenta analisi dei gusti del pubblico europeo e italiano, delle preferenze espresse sui social e dei trend degli ultimi anni.

La scelta della location non è casuale. Busto Arsizio è stata individuata per la sua posizione strategica, vicinissima a Malpensa e quindi ideale per favorire gli spostamenti internazionali di fan e artisti. Allo stesso tempo, la città è stata ritenuta una comunità capace di creare affezione attorno all’evento e di accoglierlo anche dal punto di vista sentimentale: «Le biglietterie ci hanno creduto e questo ci dà fiducia», commentano gli organizzatori. Al momento sono stati venduti mille biglietti e l’obiettivo è quello di occupare entro sabato anche gli altri mille posti messi a disposizione per l’evento.

Il progetto è promosso da Individual Music, società che si occupa principalmente di discografia ma che negli ultimi anni ha ampliato il proprio raggio d’azione al settore degli eventi. Tra le produzioni curate: Tomorrowland a Monza, eventi all’Autodromo e festival di musica elettronica. Per la prima volta portano un evento di caratura internazionale a Busto Arsizio: «Un format nuovo e interessante -ha dichiarato il sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli – che ci auguriamo possa diventare un appuntamento fisso e che possa crescere negli anni».

Per i fan più appassionati è previsto anche un biglietto speciale che consentirà di incontrare gli artisti prima dello spettacolo. I biglietti, disponibili online, hanno un costo che va dai 35 euro più diritti, ai 55 euro per il parterre. Per info www.eurofesta.it