A Busto Arsizio la cena solidale di Natale dell’amministrazione comunale il 18 dicembre

È in programma a partire dalle 19.00 nella sale gemelle del Museo del Tessile. La cena vedrà la partecipazione dei ragazzi della Belotti Band (C.D.D. Belotti Pensa) e sono previsti diversi momenti di intrattenimento

18 Dicembre 2025

L’amministrazione comunale organizza anche quest’anno una cena di Natale solidale, dedicata in particolare a disabili e anziani con accompagnatori e famiglie. L’intento dell’iniziativa è quello di offrire, in prossimità del Natale, un momento di convivialità a chi vive solo, o in situazioni di fragilità o di bisogno.

La cena, a cui collaborano Prociv Augustus, l’Associazione Nazionale Alpini, Croce Rossa Italiana – Comitato di Busto Arsizio – Pronto Intervento Garibaldi Protezione Civile Busto Arsizio, si svolgerà il 18 dicembre a partire dalle 19.00 nella sale gemelle del Museo del Tessile. La cena vedrà la partecipazione dei ragazzi della Belotti Band (C.D.D. Belotti Pensa) e sono previsti diversi momenti di intrattenimento.

Per partecipare occorre inviare una mail all’indirizzo email volontariato@comune.bustoarsizio.va.it  o telefonare al n. 0331 390 117 – 173 entro il 10 dicembre alle ore 12.00.

9 Dicembre 2025
