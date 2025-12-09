Busto Arsizio
A Busto Arsizio la cena solidale di Natale dell’amministrazione comunale il 18 dicembre
È in programma a partire dalle 19.00 nella sale gemelle del Museo del Tessile. La cena vedrà la partecipazione dei ragazzi della Belotti Band (C.D.D. Belotti Pensa) e sono previsti diversi momenti di intrattenimento
L’amministrazione comunale organizza anche quest’anno una cena di Natale solidale, dedicata in particolare a disabili e anziani con accompagnatori e famiglie. L’intento dell’iniziativa è quello di offrire, in prossimità del Natale, un momento di convivialità a chi vive solo, o in situazioni di fragilità o di bisogno.
La cena, a cui collaborano Prociv Augustus, l’Associazione Nazionale Alpini, Croce Rossa Italiana – Comitato di Busto Arsizio – Pronto Intervento Garibaldi Protezione Civile Busto Arsizio, si svolgerà il 18 dicembre a partire dalle 19.00 nella sale gemelle del Museo del Tessile. La cena vedrà la partecipazione dei ragazzi della Belotti Band (C.D.D. Belotti Pensa) e sono previsti diversi momenti di intrattenimento.
Per partecipare occorre inviare una mail all’indirizzo email volontariato@comune.bustoarsizio.va.it o telefonare al n. 0331 390 117 – 173 entro il 10 dicembre alle ore 12.00.