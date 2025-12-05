A Cadegliano Viconago un viaggio tra “Vibrazioni ed emozioni” con campane tibetane e gong

Giovedì 11 dicembre, dalle 17.30 alle 19, un’esperienza gratuita di musicoterapia con campane tibetane e gong. L’incontro è a numero chiuso, è necessaria la prenotazione

Un incontro per rallentare, ascoltarsi e rigenerarsi attraverso il potere del suono. Il Consultorio familiare delle Valli di Cadegliano Viconago (in via Tremolada) propone per giovedì 11 dicembre, dalle 17.30 alle 19, un’esperienza gratuita di musicoterapia con campane tibetane e gong, aperta a tutte le persone a partire dai 18 anni.

L’incontro, intitolato “Vibrazioni ed Emozioni“, si propone come uno spazio di benessere profondo e ascolto interiore, in cui le frequenze armoniche degli strumenti ancestrali stimolano un rilassamento rigenerante. A condurre la sessione sarà Giuseppe Croce, musicoterapeuta esperto, che guiderà i partecipanti in un viaggio immersivo tra suoni, respiro e silenzio consapevole. Le campane tibetane e il gong sono noti per la loro capacità di sciogliere tensioni e armonizzare corpo e mente. Attraverso le vibrazioni, sarà possibile entrare in contatto con un senso di calma profonda e lasciar andare lo stress accumulato.

Durante l’incontro sarà presente anche una psicologa, per favorire la condivisione e creare un ambiente protetto, accogliente e orientato alla cura di sé e alla relazione con l’altro.

L’attività rientra nel percorso del Centro per le Famiglie Me-Te, parte dell’iniziativa regionale “Centri per la Famiglia” promossa e finanziata da Regione Lombardia e realizzata in collaborazione con Ats Insubria e Comunità Montana Valli del Verbano.

Un’opportunità gratuita per rallentare, riconnettersi con sé stessi e sperimentare il potere trasformativo del suono, all’interno di un contesto di socializzazione e ascolto.

L’evento è gratuito, ma a numero chiuso. È obbligatoria l’iscrizione, contattando la segreteria del Consultorio al numero 0332 1892393 oppure via mail a consultoriofamiliaredellevalli@gmail.com. Si consiglia inoltre di portare con sé una coperta o un tappetino e indossare abiti comodi.