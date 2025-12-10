A Cajello di Gallarate sabato 13 dicembre il tradizionale Concerto di Natale

La comunità di Cajello si prepara a vivere uno dei momenti più attesi del periodo natalizio. Sabato 13 dicembre, alle ore 21.00, la chiesa parrocchiale di Sant’Eusebio in piazza Diaz ospiterà il tradizionale Concerto di Natale proposto dalla Corale di Cajello, che anche quest’anno invita fedeli e cittadini a partecipare a una serata dedicata alla musica e alla spiritualità.

L’appuntamento rappresenta un’occasione preziosa per condividere l’atmosfera dell’Avvento attraverso il linguaggio universale del canto corale. Brani della tradizione sacra e melodie natalizie accompagneranno il pubblico in un percorso di attesa e contemplazione, valorizzato dalla bellezza della chiesa e dal clima raccolto che caratterizza questo appuntamento ormai consolidato.

A dirigere il concerto sarà la maestra Chiara Vicari, alla guida della corale parrocchiale, che per l’occasione presenterà un repertorio pensato per avvicinare i partecipanti al mistero del Natale e rafforzare il senso di comunità.

L’ingresso è libero. La parrocchia invita tutti a prendere parte alla serata per condividere un momento di armonia, tradizione e spiritualità nel cuore del quartiere.