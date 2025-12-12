A Casciago una serata di musica e spiritualità con il Liceo Musicale “Manzoni” di Varese

Una proposta musicale intensa e ispirata quella in programma a Casciago, lunedì 15 dicembre 2025: alle ore 20.30, nella chiesa dei Santi Agostino e Monica, va in scena “Elevazione Spirituale”, il concerto del Coro ed Ensemble del Liceo Musicale Statale “A. Manzoni” di Varese.

Un evento tra arte e raccoglimento

La serata si inserisce nel solco delle tradizioni natalizie del territorio e intende offrire un’occasione di riflessione, bellezza e spiritualità attraverso la musica. L’ingresso è libero, e l’invito è rivolto a tutta la cittadinanza per un momento di condivisione nella cornice raccolta della chiesa parrocchiale di via Angela dell’Acqua 6.

Una collaborazione tra scuola e comunità

Il concerto è organizzato in collaborazione con la Comunità Pastorale Sant’Eusebio e con il patrocinio del Comune di Casciago.