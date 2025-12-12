Casciago
A Casciago una serata di musica e spiritualità con il Liceo Musicale “Manzoni” di Varese
Lunedì 15 dicembre alle 20.30 nella chiesa di S. Agostino e S. Monica, il Coro ed Ensemble del liceo varesino si esibiranno in un concerto a ingresso libero
15 Dicembre 2025
Una proposta musicale intensa e ispirata quella in programma a Casciago, lunedì 15 dicembre 2025: alle ore 20.30, nella chiesa dei Santi Agostino e Monica, va in scena “Elevazione Spirituale”, il concerto del Coro ed Ensemble del Liceo Musicale Statale “A. Manzoni” di Varese.
Un evento tra arte e raccoglimento
La serata si inserisce nel solco delle tradizioni natalizie del territorio e intende offrire un’occasione di riflessione, bellezza e spiritualità attraverso la musica. L’ingresso è libero, e l’invito è rivolto a tutta la cittadinanza per un momento di condivisione nella cornice raccolta della chiesa parrocchiale di via Angela dell’Acqua 6.
Una collaborazione tra scuola e comunità
Il concerto è organizzato in collaborazione con la Comunità Pastorale Sant’Eusebio e con il patrocinio del Comune di Casciago.
