A Cascina Costa di Samarate il primo volo del nuovo convertiplano Leonardo

Il dimostratore tecnologico del convertiplano NGCTR-TD effettua il primo volo: una tappa chiave del programma europeo Clean Sky 2. Il volo è avvenuto il 19 dicembre nel cielo sopra lo stabilimento Leonardo di Cascina Costa a Samarate. L’evento segna l’avvio della fase di prove in volo di uno dei più avanzati programmi tecnologici nel settore dell’aviazione civile europea.

Il programma Next Generation Civil Tiltrotor (NGCTR) mira a rivoluzionare il trasporto civile ad ala rotante, combinando la versatilità dell’elicottero con le prestazioni di un velivolo ad ala fissa. Con una velocità di crociera di circa 520 km/h e un’autonomia di circa 1.850 km, il convertiplano apre nuove prospettive per la mobilità, il trasporto e le missioni di ricerca e soccorso, consentendo di coprire aree più ampie in tempi ridotti e con un minore impatto ambientale. Il dimostratore tecnologico NGCTR-TD è stato sviluppato nell’ambito di Clean Sky 2, iniziativa di punta del programma europeo Horizon 2020, finanziato dall’Unione Europea per promuovere tecnologie aeronautiche più sostenibili e rafforzare la filiera aerospaziale europea. Il progetto riunisce industria, centri di ricerca e mondo accademico per affrontare le sfide ambientali e sociali del settore aeronautico, con l’obiettivo di ridurre emissioni e rumore e aumentare la competitività dell’Europa.

«Il primo volo di questo dimostratore tecnologico rappresenta una tappa di grande rilievo, frutto della nostra consolidata esperienza nel settore dei convertiplani» dice Gian Piero Cutillo, Managing Director della Divisione Elicotteri di Leonardo. Siamo impegnati in un percorso volto a contribuire a un utilizzo sempre più avanzato, efficace e sostenibile delle tecnologie ad ala rotante in Europa. La capacità di decollo e atterraggio verticale, unica dell’elicottero, continua a offrire vantaggi di grande valore per operatori e comunità in numerosi ambiti applicativi a livello globale; per questo siamo impegnati nello sviluppo di soluzioni in grado di combinare in modo unico il meglio delle architetture ad ala rotante e ad ala fissa, aprendo l’accesso a capacità operative completamente nuove».

Il convertiplano NGCTR-TD rappresenta l’evoluzione del sistema Aw-609, incorpora tecnologie adattabili a futuri possibili programmi e alle evoluzioni del settore. Tra queste, un’ala con architettura avanzata; una configurazione con coda “a V”, in grado di ridurre la resistenza aerodinamica; una sezione motore non basculante, in grado di consentire più opzioni sulla scelta del propulsore senza scarico verso il suolo e con impatto acustico ridotto; un sistema di controllo di tipo Fly-by-Wire, basato su un sistema di controllo del volo modulare, distribuito e scalabil : il primo test a terra si era svolto nell’estate scorsa.

Se il volo dell’NGCTR-TD rappresenta una novità assoluta, spesso intorno ai siti Leonardo di Cascina Costa e Vergiate si avvista in volo l’esemplare di prova di Aw-609, come ad esempio il 4 dicembre scorso nei cieli sopra Vergiate, Gallarate e Cascina Costa.