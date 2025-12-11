Varese News

A Casorate Sempione la festa di Natale di AGenCas tra giochi, tradizioni e solidarietà

Con la caratteristica partenza dei trattori verso la casetta di Babbo Natale nel bosco

Generico 08 Dec 2025

L’Associazione Genitori Casorate – Agencas OdV promuove domenica 14 dicembre la tradizionale Festa di Natale in programma all’Area Feste di Casorate Sempione, un appuntamento aperto a tutta la comunità e pensato per grandi e piccoli.

La giornata proporrà un ricco programma di attività: stand gastronomico, intrattenimento e giochi dedicati ai bambini, curati dal Comitato Genitori. Fin dal mattino prenderà il via anche la caratteristica partenza dei trattori verso la casetta di Babbo Natale nel bosco, dove i più piccoli potranno vivere il momento dello scambio dei regali.

Per partecipare alla consegna dei doni è richiesta la prenotazione al numero 371 457 7273.

L’iniziativa ha anche una finalità solidale: il ricavato sarà destinato al progetto “Percorso al buio”, dedicato agli studenti delle seconde medie.

Appuntamento dalle 10 del mattino di domenica.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 11 Dicembre 2025
