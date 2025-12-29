A Ceriano Laghetto due tombolate di beneficenza per sostenere Progetto Gemma

L’appuntamento è per lunedì 5 gennaio alle 15,30 al Centro civico Brollo. Tutto il ricavato sarà destinato all’associazione Progetto Gemma

Un pomeriggio di gioco e solidarietà è in programma lunedì 5 gennaio al Centro Civico Brollo di Ceriano Laghetto, in via Dante Alighieri 2, nel cuore del Villaggio Brollo. A partire dalle 15.30, si terranno due tombolate di beneficenza organizzate dal Comune di Ceriano Laghetto in collaborazione con il gruppo comunale Aido.

L’iniziativa, promossa in occasione dell’Epifania, avrà uno scopo nobile: l’intero ricavato delle tombole sarà devoluto all’associazione Progetto Gemma, realtà impegnata nel sostegno alla maternità difficile.

Durante il pomeriggio sarà offerta una piacevole merenda con dolcetti, frutta, bibite e caffè per rendere ancora più accogliente l’atmosfera. Il costo di una cartella è di 1 euro e i premi in palio saranno cestini alimentari.

La partecipazione è aperta a tutti ma è obbligatoria la prenotazione, poiché i posti sono limitati. È possibile riservare il proprio posto telefonando o inviando un messaggio WhatsApp a Lucia al numero 349 8606922 entro e non oltre il 3 gennaio.

Foto di Gabriela Motta da Pixabay