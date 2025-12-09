A Comabbio attenzione alle truffe telefoniche per falsi guasti elettrici
L'amministrazione comunale mette in guardia i cittadini sulle chiamate sospette segnalate in questo periodo. «Non c'è nessun guasto, non aprire la porta a nessuno»
Il Comune di Comabbio mette in guardia i cittadini riguardo alle truffe telefoniche, che si stanno verificando in questi giorni.
Come segnalato dall’amministrazione comunale, le chiamate provengono da falsi tecnici della rete elettrica. I truffatori cercano di convincere i cittadini della presenza di guasti elettrici (in realtà inesistenti) e chiedono di entrare nelle loro abitazioni.
«Non c’è nessun guasto – precisa il Comune – e non bisogna aprire la porta dell’abitazione a nessuno».
Per prevenire le truffe, il consiglio più importante è quello di non fidarsi di chi telefona e chiede informazioni personali e di svolgere immediatamente qualche tipo di azione. In caso di dubbio, è meglio contattare la Stazione dei carabinieri di Ternate al numero 0332960103.
