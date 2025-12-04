A Comerio gli allievi della Scuola Primaria “G. Pascoli” protagonisti di un progetto a sostegno della fauna locale

Una mattinata nella natura per i bambini delle classi 2ª e 3ª della Scuola Primaria “G. Pascoli” di Comerio, impegnati nell’installazione di una mangiatoia per gli uccelli: un gesto semplice, ma ricco di significato, che aiuta la fauna locale nei periodi più difficili e insegna ai più piccoli il valore della cura dell’ambiente.

L’evento è stato arricchito dall’intervento del Professor Martinoli, ornitologo, che ha guidato i bambini alla scoperta del mondo degli uccelli che popolano il nostro territorio, attraverso racconti, curiosità e osservazioni. I bambini hanno imparato a riconoscere alcune specie comuni e a capire quanto sia importante proteggerne gli habitat.

Presente durante la giornata anche Antonio Rovera, della GEV (Guardie Ecologiche Volontarie), che ha consegnato la mangiatoia come dono del Parco Regionale Campo dei Fiori. La giornata si è conclusa con grande entusiasmo e con un canto: un invito per uccellini ad avvicinarsi alla mangiatoia che è ora al suo posto, pronta ad accogliere i primi visitatori alati.

Un piccolo progetto che ha fatto crescere nei bambini curiosità, consapevolezza e responsabilità verso la natura e che rientra nei macro progetti di Istituto Green School e Internazionalizzazione.