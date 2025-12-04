A Comerio gli allievi della Scuola Primaria “G. Pascoli” protagonisti di un progetto a sostegno della fauna locale
I bambini sono stati impegnati nell’installazione di una mangiatoia per gli uccelli: un gesto semplice che insegna il valore della cura dell’ambiente
Una mattinata nella natura per i bambini delle classi 2ª e 3ª della Scuola Primaria “G. Pascoli” di Comerio, impegnati nell’installazione di una mangiatoia per gli uccelli: un gesto semplice, ma ricco di significato, che aiuta la fauna locale nei periodi più difficili e insegna ai più piccoli il valore della cura dell’ambiente.
L’evento è stato arricchito dall’intervento del Professor Martinoli, ornitologo, che ha guidato i bambini alla scoperta del mondo degli uccelli che popolano il nostro territorio, attraverso racconti, curiosità e osservazioni. I bambini hanno imparato a riconoscere alcune specie comuni e a capire quanto sia importante proteggerne gli habitat.
Presente durante la giornata anche Antonio Rovera, della GEV (Guardie Ecologiche Volontarie), che ha consegnato la mangiatoia come dono del Parco Regionale Campo dei Fiori. La giornata si è conclusa con grande entusiasmo e con un canto: un invito per uccellini ad avvicinarsi alla mangiatoia che è ora al suo posto, pronta ad accogliere i primi visitatori alati.
Un piccolo progetto che ha fatto crescere nei bambini curiosità, consapevolezza e responsabilità verso la natura e che rientra nei macro progetti di Istituto Green School e Internazionalizzazione.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Felice su Urbanistica e PGT, nuovo scontro tra Police e la Maggioranza sul nuovo supermercato a Cassano Magnago
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.