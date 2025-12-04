Varese News

Bambini

A Comerio gli allievi della Scuola Primaria “G. Pascoli” protagonisti di un progetto a sostegno della fauna locale

I bambini sono stati impegnati nell’installazione di una mangiatoia per gli uccelli: un gesto semplice che insegna il valore della cura dell’ambiente

Casetta per gli uccelli scuola primaria comerio

Una mattinata nella natura per i bambini delle classi 2ª e 3ª della Scuola Primaria “G. Pascoli” di Comerio, impegnati nell’installazione di una mangiatoia per gli uccelli: un gesto semplice, ma ricco di significato, che aiuta la fauna locale nei periodi più difficili e insegna ai più piccoli il valore della cura dell’ambiente.

L’evento è stato arricchito dall’intervento del Professor Martinoli, ornitologo, che ha guidato i bambini alla scoperta del mondo degli uccelli che popolano il nostro territorio, attraverso racconti, curiosità e osservazioni. I bambini hanno imparato a riconoscere alcune specie comuni e a capire quanto sia importante proteggerne gli habitat.

Presente durante la giornata anche Antonio Rovera, della GEV (Guardie Ecologiche Volontarie), che ha consegnato la mangiatoia come dono del Parco Regionale Campo dei Fiori. La giornata si è conclusa con grande entusiasmo e con un canto: un invito per uccellini ad avvicinarsi alla mangiatoia che è ora al suo posto, pronta ad accogliere i primi visitatori alati.

Casetta per gli uccelli scuola primaria comerio

Un piccolo progetto che ha fatto crescere nei bambini curiosità, consapevolezza e responsabilità verso la natura e che rientra nei macro progetti di Istituto Green School e Internazionalizzazione.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Avatar
francescamarutti3@gmail.com
Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 04 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.