A Cremona senza alternative: la Openjobmetis deve vincere

Dodici mesi dopo, si torna nella Fatal Cremona: obiettivo, situazione e posta in gioco sono praticamente gli stessi. Il risultato, si spera, differente. Nel pomeriggio dell’Immacolata la Openjobmetis va a fare visita alla Vanoli (palla a due alle 17,30, dirigono Borgioni, Lucotti e Attard) con la necessità assoluta di aggiungere due punti alla classifica.

Nel 2024, al PalaRadi, Varese mandò in scena una partita di horror basket simile a quella vista a Masnago con Udine, rivitalizzando Cremona che allora languiva nelle zone basse e aprendo definitivamente una crisi che l’allora allenatore Mandole cercò di minimizzare con una frase senza senso («non abbiamo capito l’importanza della partita») per poi minacciare chi gli fece notare la gravità di quelle parole.

Un anno dopo la OJM si ritrova con gli stessi problemi: due sole vittorie, l’allarme rosso acceso e una squadra nel pieno della evoluzione tecnica avviata con l’arrivo di Iroegbu e il cambio Stewart (all’esordio) per Moody (che si è accasato al Pinar, pericolante in Turchia). L’ultimo arrivato dovrà subito rendersi utile, con la velocità che gli è riconosciuta, con una difesa aggressiva – sperando che si adatti subito al metro arbitrale – e magari anche con qualche canestro da fuori, il metodo più usato da Varese per muovere il punteggio.

Sotto questo aspetto sarà importante il ritorno di Alviti, che aveva saltato la serata con Udine per influenza, nell’attesa che anche Freeman torni a fare quello che dovrebbe riuscirgli meglio: segnare da lontano. La guardia americana (foto in alto) si è “salvata” perché il primo da tagliare era senza dubbio Moody; con dicembre “scade” anche l’alibi dell’anno di distanza dall’operazione al tendine d’Achille e al netto delle implicazioni personali, è ovvio che dal punto di vista sportivo il suo rendimento debba migliorare a tutti i costi.

E poi resta il discorso “lunghi” che Kastritis continua a non reputare un problema, scelta avallata dalla società che ha rivolto agli esterni le attenzioni di mercato: la Vanoli del g.m. Andrea Conti è molto pericolosa sotto i tabelloni visto che è terza (dopo Udine e Treviso) nei rimbalzi d’attacco, fondamentale in cui Varese fatica da mesi. A Renfro e Nkamhoua – ma anche alle ali – si chiederà l’attenzione e la reattività viste con Cantù, altrimenti saranno guai. Ovvio poi che la Vanoli sia anche tanto altro: non si va in zona playoff con l’ultimo budget per niente. La novità Durham e la conferma Willis sono giocatori cui riesce facile fare canestro, la coppia italiana Casarin-Veronesi sta performando a livelli interessanti mentre Ndiaye è il lungo principe. Insomma, ‘na bruta banda da affrontare (la citazione è musicale…) per un’Openjobmetis che ha bisogno di certezze e di punti ma che fino a ora non ha né le une, né gli altri.

