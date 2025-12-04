A Dumenza torna “Natale Tücc Insema”: un giorno di festa per tutti

Domenica 14 dicembre, dalle 10.00 alle 17.30, Dumenza vivrà una giornata speciale con “Natale Tücc Insema”, l’evento che dà il via alle festività natalizie del paese. L’iniziativa, che si terrà nella zona della Chiesa dell’Immacolata, accoglierà cittadini e visitatori con un ricco programma di attività pensato per tutte le età.

I mercatini, tra bancarelle di prodotti artigianali, idee regalo e specialità locali, saranno il punto di partenza per una passeggiata tra i colori e i profumi tipici del Natale. Per i bambini, l’evento riserverà un angolo magico con la Casa di Babbo Natale, dove il famoso vecchietto accoglierà letterine e sorrisi, mentre giochi, truccabimbi e attività creative li intratterranno tutto il giorno.

Non mancheranno gli ospiti speciali: elfi, la renna Salterello e l’albero matterello faranno visita all’evento, pronti a divertirsi e a scattare foto insieme ai partecipanti. Per chi cerca un po’ di ristoro, l’area gastronomica “La Corte dei Golosi” offrirà piatti caldi, dolci, bevande e tante altre prelibatezze. L’atmosfera sarà arricchita dalla musica e dall’allegria che accompagneranno tutti i momenti della giornata, rendendo l’evento ancora più speciale.

“Natale Tücc Insema” è organizzato dal Comune di Dumenza, dall’Associazione Ora Sempre Giovani, dalla Pro Loco Dumenza e dalla Protezione Civile Valdumentina, con il supporto di tanti volontari e partner locali. Un’occasione per passare una giornata insieme, in allegria e nel segno del Natale.