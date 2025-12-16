A Gallarate gli zampognari annunciano il Natale. E i negozi aperti la sera

Gallarate si prepara a vivere una serata speciale all’insegna del Natale, della convivialità e della vita di città: venerdì 19 dicembre, in occasione dell’apertura serale straordinaria delle attività commerciali fino alle ore 22, il centro cittadino sarà animato da musica, luci ed eventi pensati per grandi e piccoli.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera ci saranno le animazioni per bambini curate da Malastrana Eventi, con giochi, laboratori e momenti di intrattenimento che accompagneranno le famiglie lungo le vie del centro, creando un clima festoso e accogliente.

Dalle ore 21, le vie cittadine saranno attraversate dagli zampognari, che porteranno la musica tradizionale natalizia direttamente davanti alle vetrine e all’interno dei negozi, regalando un’esperienza autentica e coinvolgente, capace di unire tradizione e vita commerciale.

Cuore pulsante della serata sarà anche la pista di pattinaggio, già attiva in città, che diventerà un vero punto di ritrovo per famiglie, ragazzi e visitatori: un luogo dove divertirsi, fermarsi, vivere il centro e lasciarsi avvolgere dall’atmosfera natalizia.

«L’iniziativa rientra nel più ampio progetto di valorizzazione natalizia promosso dal Distretto Urbano del Commercio, con il patrocinio e il contributo del Comune di Gallarate, in collaborazione con Confcommercio Gallarate e Malpensa e NAGA – Comitato Commercianti Centro Cittadino, con l’obiettivo di sostenere il commercio locale e rendere la città sempre più viva e attrattiva» ricorda Rocco Longobardi, vicesindaco e Assessore alle Attività Economiche – Presidente del Distretto Urbano del Commercio.

«L’apertura serale del 19 dicembre è un’occasione concreta per vivere Gallarate in modo diverso: una città illuminata, animata, accogliente, dove il commercio diventa parte integrante dell’esperienza natalizia. È un invito a scegliere Gallarate, a sceglierla, a viverla,a condividerla».

Una serata pensata per tutta la città, dove shopping, intrattenimento e spirito natalizio si incontrano, trasformando il centro di Gallarate in un grande spazio di festa condivisa.