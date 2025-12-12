Varese News

A Gallarate “Le Strade del Natale”: laboratori, giochi e Babbo Natale per vivere insieme la magia delle feste

Nei weekend del 13-14 e 20-21 dicembre, via Verdi ospita “Le Strade del Natale”, un percorso per famiglie con bambini dai 4 agli 11 anni

albero di Natale Gallarate

Gallarate accende la magia delle feste con Le Strade del Natale, un percorso per famiglie che animerà via Verdi nei weekend del 13-14 e 20-21 dicembre. Tra laboratori, giochi e l’attesissimo incontro con Babbo Natale, l’iniziativa trasformerà il centro cittadino in un luogo di creatività, emozione e condivisione.

L’evento è organizzato dal Distretto Urbano del Commercio di Gallarate – che riunisce Comune di Gallarate, Confcommercio Gallarate e Malpensa e NAGA – in collaborazione con Malastrana Eventi, per rendere il Natale un’esperienza da vivere insieme piccoli e grandi.

Un villaggio del Natale in via Verdi

Le attività si svolgeranno in via Verdi dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30, nei due weekend che precedono il Natale: sabato 13 e domenica 14 dicembre, e ancora il 20 e 21 dicembre.

I bambini dai 4 agli 11 anni potranno partecipare a laboratori creativi, giochi motori e attività tematiche guidate da tutor e performer professionisti. Tutte le attività sono organizzate in gruppi a numero chiuso per garantire un’esperienza curata e sicura.

Giochi, laboratori e letterine

Durante i due fine settimana, bambini e genitori potranno partecipare a: I Regali nei Camini: un gioco in cui i piccoli elfi devono lanciare simbolicamente i regali nei camini, sviluppando spirito di squadra e coordinazione; I Progetti di Babbo Natale: un laboratorio creativo in cui si ricompongono giocattoli distrutti da Pitch Black, in una sfida contro il tempo per salvare il Natale; La Letterina dei Desideri: timbri, carta e nastri per scrivere la propria lettera da imbucare nella Cassetta Postale del Polo Nord e L’incontro con Babbo Natale: il momento più atteso, con foto, chiacchiere e un po’ di magia per ogni bambino

Un Natale da vivere insieme

«Con Le Strade del Natale vogliamo offrire alla città un Natale vissuto, partecipato e condiviso – commenta Rocco Longobardi, vicesindaco di Gallarate –. Un progetto che unisce famiglie, bambini e commercio, creando occasioni di incontro e rendendo Gallarate ancora più accogliente e viva durante le festività».

L’iniziativa conferma il ruolo del Distretto come motore di valorizzazione della città, attraverso proposte che mettono al centro le persone, i luoghi e le relazioni.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
12 Dicembre 2025
