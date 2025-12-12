A Gallarate “Le Strade del Natale”: laboratori, giochi e Babbo Natale per vivere insieme la magia delle feste

Gallarate accende la magia delle feste con Le Strade del Natale, un percorso per famiglie che animerà via Verdi nei weekend del 13-14 e 20-21 dicembre. Tra laboratori, giochi e l’attesissimo incontro con Babbo Natale, l’iniziativa trasformerà il centro cittadino in un luogo di creatività, emozione e condivisione.

L’evento è organizzato dal Distretto Urbano del Commercio di Gallarate – che riunisce Comune di Gallarate, Confcommercio Gallarate e Malpensa e NAGA – in collaborazione con Malastrana Eventi, per rendere il Natale un’esperienza da vivere insieme piccoli e grandi.

Un villaggio del Natale in via Verdi

Le attività si svolgeranno in via Verdi dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30, nei due weekend che precedono il Natale: sabato 13 e domenica 14 dicembre, e ancora il 20 e 21 dicembre.

I bambini dai 4 agli 11 anni potranno partecipare a laboratori creativi, giochi motori e attività tematiche guidate da tutor e performer professionisti. Tutte le attività sono organizzate in gruppi a numero chiuso per garantire un’esperienza curata e sicura.

Giochi, laboratori e letterine

Durante i due fine settimana, bambini e genitori potranno partecipare a: I Regali nei Camini: un gioco in cui i piccoli elfi devono lanciare simbolicamente i regali nei camini, sviluppando spirito di squadra e coordinazione; I Progetti di Babbo Natale: un laboratorio creativo in cui si ricompongono giocattoli distrutti da Pitch Black, in una sfida contro il tempo per salvare il Natale; La Letterina dei Desideri: timbri, carta e nastri per scrivere la propria lettera da imbucare nella Cassetta Postale del Polo Nord e L’incontro con Babbo Natale: il momento più atteso, con foto, chiacchiere e un po’ di magia per ogni bambino

Un Natale da vivere insieme

«Con Le Strade del Natale vogliamo offrire alla città un Natale vissuto, partecipato e condiviso – commenta Rocco Longobardi, vicesindaco di Gallarate –. Un progetto che unisce famiglie, bambini e commercio, creando occasioni di incontro e rendendo Gallarate ancora più accogliente e viva durante le festività».

L’iniziativa conferma il ruolo del Distretto come motore di valorizzazione della città, attraverso proposte che mettono al centro le persone, i luoghi e le relazioni.