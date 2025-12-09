A Gavirate arriva il grandissimo scivolo gonfiabile di Babbo Natale

Ci sarà anche una splendida sfera scenografica, perfetta per selfie e foto ricordo, e una suggestiva casetta di Natale con il trono di Babbo Natale

La Pro loco di Gavirate, in collaborazione con Ema 70 Eventi & Service, si prepara a vivere la magia del Natale con un evento pensato per tutta la famiglia: sabato 13 dicembre, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:30, arriva il Super villaggio di babbo natale. L’appuntamento è in Piazza Repubblica (dove il venerdì si tiene il mercato).

Il cuore dell’evento sarà il grandissimo scivolo gonfiabile di Babbo Natale, una vera attrazione spettacolare: 10 metri di lunghezza, 8 metri di altezza e 5 metri di larghezza, con due discese per il massimo del divertimento. Impossibile non notarlo! Ma non finisce qui: in un’atmosfera tutta natalizia sarà possibile trovare anche un gazebo gonfiabile, punto di distribuzione di zucchero filato gratuito per tutti i bambini, una splendida sfera scenografica, perfetta per selfie e foto ricordo, una suggestiva casetta di Natale con il trono di Babbo Natale all’esterno e il vero Babbo Natale, pronto ad accogliere i bambini, raccogliere le loro letterine da imbucare nella magica posta, regalare zucchero filato e sculture di palloncini I più piccoli potranno anche divertirsi nel Laboratorio di Natale “Scrivi e colora la tua letterina”, con tavolini, sedie e tutto il materiale fornito gratuitamente.