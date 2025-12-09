A Gazzada prende vita la magia del Natale: il presepe artigianale che nasce nei boschi e cresce in chiesa
Tutto inizia già a ottobre, quando Maurizio, anima storica del gruppo, percorre i sentieri del bosco alla ricerca delle radici più intrecciate, perfette per diventare grotte, montagne e scorci naturali
A Gazzada il Natale ha un profumo speciale: quello del muschio, del legno raccolto nei boschi, delle foglie custodite con cura per mesi. Anche quest’anno gli Amici del Presepe della chiesa parrocchiale hanno dato vita alla loro creazione, un’opera che non è solo tradizione, ma un gesto d’amore verso la comunità.
Tutto inizia già a ottobre, quando Maurizio, anima storica del gruppo, percorre i sentieri del bosco alla ricerca delle radici più intrecciate, perfette per diventare grotte, montagne e scorci naturali. Ogni pezzo è scelto con lo sguardo dell’artigiano e la fantasia di un narratore.
Le foglie di quercia, raccolte una ad una, vengono riposte in sacchetti di stoffa per essere conservate fino a dicembre: saranno loro a dare ai piccoli paesaggi quel tocco autentico, vissuto, che solo la natura può offrire. I ponti, invece, sono segno di un’altra cura preziosa: costruiti a mano con legno di nocciolo, levigato e modellato con precisione.
Quando arriva il momento dell’allestimento, Maurizio non è solo: attorno a lui si radunano i suoi collaboratori, amici prima ancora che volontari. In pochi giorni, unendo tecnica, passione e quella creatività che non si compra, il presepe prende forma. Una scena che ogni anno si rinnova ma che conserva sempre lo stesso incanto.
Il risultato è un presepe che non è soltanto da vedere, ma da respirare: un percorso fatto di silenzi, di luci soffuse, di dettagli che raccontano la dedizione di chi ci lavora. Una piccola opera d’arte che ricorda ciò che il Natale porta con sé: cura, attesa e meraviglia.
A Gazzada, ancora una volta, il presepe diventa un abbraccio. E chi lo guarda, anche solo per un momento, torna bambino.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.