A Germignaga “Se brûsa ûl vécc”: volano via i mali del vecchio anno

Il 31 dicembre a Germignaga, tutti insieme intorno al fuoco, per scacciare i mali dell’anno passato e aprire così il 2026. Si rinnova la tradizione dell’evento

“Se brûsa ûl vécc”

Anche quest’anno il significato simbolico della manifestazione sarà quello di scacciare bruciandole, tutte le negatività dell’anno trascorso.

Novità di quest’anno, sarà il “fuoco” delle fiaccole portato dai ragazzi del “Calcio Germignaga” e della “Canottieri Germignaga” che, con la fiaccolata manifesteranno la volontà di far diventare una tradizione l’ultimo giorno dell’anno a testimonianza dello spirito di partecipazione dei giovani germignaghesi.

La Pro Loco, l’Amministrazione comunale, la Protezione Civile, l’amico Renzo Fazio (ideatore e costruttore anche quest’anno del “vécc”) i commercianti e cittadini di Germignaga si uniranno in un ideale sforzo comune per dar vita ad un evento che abbia la più ampia risonanza.

Il falò verrà collocato a monte della passerella pedonale e sarà acceso con il fuoco portato dai ragazzi dell’associazione Calcio Germignaga con la fiaccolata che dalla scuola media e dai ragazzi della Canottieri Germignaga che dalla Colonia, per scendere sul greto del torrente San Giovanni.

I visitatori potranno posizionarsi ai lati delle due sponde del torrente per una comoda ed ampia visuale.

Programma

ore 08.30 | Inizio attività posizionamento vecchio nel greto del torrente

ore 08.30 | Installazione illuminazione supplementare

ore 08.30 | Installazione impianto audio su tutta la zona dell’evento

ore 10.00 | Installazione attrezzature area somministrazione

ore 12.00 | Polenta e salsiccia a cura del bar Pescatori

ore 14.30 | Inizio distribuzione frittelle + cioccolata calda + vin brulé + in via Toti a cura della Pro Loco

ore 17.00 | Concentrazione dei ragazzi del “Calcio Germignaga” con fiaccole in via ai Ronchi e dei ragazzi della “Canottieri Germignaga” con fiaccole alla Colonia

ore 17.40 | Partenza fiaccolata da via ai Ronchi, (apertura corteo con vigile) per via Toti, e discesa sul greto del torrente, passaggio sotto il ponte e consegna del “fuoco”

Ore 17.40 | Partenza fiaccolata dal piazzale Fontanelle, (apertura corteo con vigile) per via matteotti, piazza Roma, via baracca e discesa sul greto del torrente, passaggio sotto il ponte e consegna del “fuoco”

ore 18.00 | “Se brûsa ûl vécc”

ore 18.20 |Piccolo spettacolo pirotecnico con fuochi esclusivamente del tipo F1 e F2

18.30 | Disco music

ore 20.00 | Fine manifestazione

In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a sabato 3 gennaio 2026

Parcheggi

Ecco dove poter lasciare la propria auto.

Note sull’origine del vécc

“Se brûsa ûl vécc”è nato il 31 dicembre 1982 l’avvio di questa attesa manifestazione che originariamente venne organizzata nella centrale piazza XX settembre, per poi trasferirsi nel 1985 nel più suggestivo rione del “Cantùn”.

Da quella edizione si occupò dell’organizzazione dell’evento lo storico “Gruppo Pescatori” che lo gestì fino al 31 dicembre dell’anno 2000 per poi lasciare il testimone alla “Pro Loco” Germignaga, mantenendo così viva questa usanza che, almeno per la provincia di Varese, probabilmente è unica.

Nel corso degli anni la tematica del “Vècc”, il fantoccio di cartapesta che simboleggia l’anno che si sta ultimando, si è spesso ispirata agli eventi del momento.